Deux contre-la-montre individuels, six étapes de montagne,… Le parcours du Tour de France 2027 a été dévoilé.

Le parcours du Tour de France 2027 a été dévoilé, ce jeudi, par Christian Prudhomme au Palais des Congrès de Paris. Le tracé, long de 3 479 kilomètres d’Édimbourg à Paris, du 2 au 25 juillet, recèle des défis multiples. Après le crescendo britannique pour sprinteurs et puncheurs qui mettra à l’honneur l’Ecosse, l’Angleterre et le Pays de Galles, le peloton arrivera en France par la Normandie et prendra de la hauteur dans le Morvan et les Alpes, avant de filer vers Mende puis le grand final pyrénéen. Les grimpeurs ont un rendez-vous tout particulier à Sallanches, via la côte de Domancy.

Les prétendants au Maillot Jaune seront également mis à l’épreuve par deux contre-la-montre individuels, à Chambord et Toulouse, dont les tracés font de cette 114e édition la plus exigeante en la matière depuis 2012. En marge du Tour, deux défis sont destinés aux cyclosportifs pendant l’été 2027 : L’Étape du Tour de France le 11 juillet sur 150 km entre Cluses et la station des Saisies ; L’Étape du Tour de France Femmes avec Zwift le 8 août pour une expédition de 138 km dans la chaîne des volcans, sous le signe du puy de Dôme qui aura accueilli les coureuses professionnelles pour l’arrivée finale la veille.

Le parcours du Tour de France 2027

L’Écosse, le Pays de Galles et l’Angleterre convoquent tous les profils de coureurs : les sprinteurs visent le premier Maillot Jaune dans les rues de Carlisle ; les attaquants les plus puissants espèrent les déborder à Liverpool ; les prétendants au général seront aux avant-postes sur les terres de Geraint Thomas, en direction de Cardiff. Le festival des puncheurs sera seulement mis en pause le temps de traverser la Manche, pour mieux reprendre à Cherbourg-en-Cotentin (4e étape) et à Plumelec après une double ration de la côte de Cadoudal (5e étape). La plaine ne sera pas moins exigeante, spectaculaire et surtout décisive avec un contre-la-montre roulant et rutilant entre Blois et Chambord (7e étape). Après leur visite des châteaux de la Loire, les princes du chrono auront une autre opportunité de briller à Toulouse (16e étape). Ces deux tracés cumulent 71 kilomètres d’effort solitaire, un total inédit depuis 2012.

Le temps gagné ou perdu seul face au chronomètre sera à défendre ou reprendre sur tous les terrains. Les massifs français offrent un éventail illimité de scénarios. L’ascension du Signal d’Uchon et l’arrivée au Creusot (8e étape) attisent les souvenirs d’une journée folle de juillet 2021 : Matej Mohoric avait triomphé, Wout van Aert et Mathieu Van der Poel bataillé, et Primoz Roglic sombré. Une semaine plus tard, l’itinéraire entre Montpellier et Mende (14e étape) rappellera qu’il n’y a pas besoin de s’élever bien haut pour mener de grandes offensives, la côte de La Croix Neuve se présentant comme dernière difficulté d’un enchaînement inattendu en terre cévenole, avec 4 300 mètres de dénivelé positif au total et la visite inédite du cirque de Navacelles.

Cap sur les Alpes

Les purs grimpeurs, eux, lorgnent les enchaînements de grandes ascensions. Pour s’imposer au Grand Colombier, il faudra auparavant franchir les cols du Berthiand et de Richemond (9e étape). En direction de Sallanches (10e étape), le peloton battra également les sentiers qui attendent un successeur à Bernard Hinault, avec deux ascensions de la côte de Domancy. Attendus à Angers (6e étape), Valence (12e étape), Montpellier (13e étape), Pau (17e étape) et Libourne (20e étape), les sprinteurs espèrent enfin dompter le circuit de Montmartre pour reconquérir les Champs-Élysées et s’offrir le dernier bouquet du Tour 2027, trois semaines après le premier en Grande-Bretagne. Le parcours d’Albi à Rodez (15e étape) s’annonce en revanche trop difficile pour eux : les baroudeurs peuvent déjà cocher cette journée.

Les Pyrénées comme juge de paix

Le 14 juillet, les artificiers des Alpes mettront à profit le duo col du Pré – Montée de Bisanne pour rallier la station des Saisies qui vivra son baptême du Tour (11e étape). Dans les Pyrénées, les gigantesques cols du Tourmalet (2 115 mètres d’altitude) et du Portet (2 215 m) sont associés pour la première fois (18e étape), et le programme du jour est complété par le Soulor et la Hourquette d’Ancizan ! Le lendemain, la dernière bataille montagneuse du Tour débutera sur les cols basques et connaîtra son apothéose au col de Marie-Blanque, avant de plonger vers Laruns (19e étape). Les Pyrénées ont peut-être la clef de ce Tour. Mais les prétendants vont être secoués à chaque détour.

L’Étape du Tour de France 2027 : cap sur Les Saisies

La cyclosportive de référence, qui réunit chaque année 16 000 amateurs pour défier le parcours d’une des étapes de montagne du Tour de France plusieurs jours avant la mise en action des professionnels du peloton, se tiendra le 11 juillet 2027. La 35e édition lancera les coureurs sur le tracé de la 11e étape du Tour de France : 154 kilomètres à parcourir au départ de Cluses pour rallier la station des Saisies, arrivée inédite sur le Tour comme sur L’Étape !

Le programme d’ascensions est copieux avec 4 850 m de dénivelé positif cumulé. Parmi les cinq difficultés répertoriées au classement des grimpeurs pour les professionnels, le final propose un enchaînement redoutable dans les 50 derniers kilomètres. La montée au col du Pré (12,6 km à 7,8 % de pente moyenne), que les fidèles de L’Étape du Tour de France ont déjà grimpé en 2025 alors qu’ils faisaient route vers La Plagne, sera suivie de la tout aussi exigeante montée de Bisanne (12,4 km à 8,3 %).