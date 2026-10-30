Un an après, Factor Bikes fera son retour en World Tour dès 2027 et fournira l’équipe Bahrain Victorious.

Bahrain Victorious a annoncé un nouveau partenariat avec Factor Bikes, qui deviendra le partenaire vélos de l’équipe UCI WorldTeam à partir de la saison 2027. Apré avoir équipé la formation AG2R La Mondiale (2017 – 2018) ou encore Israel – Premier Tech (2020 – 2025), le fabricant britannique fera son retour dans le peloton World Tour en 2027. Après une saison avec Bianchi, l’équipe Bahrain va changer de partenaire cycle pour la deuxième année consécutive.

Milan Eržen, directeur général Bahrain Victorious :

« Nous avons trouvé en Factor un partenaire exceptionnel, une marque qui partage notre philosophie de la performance et notre ambition d’être les meilleurs. Factor innove en permanence, avec une attention toute particulière portée à la performance ; cela permettra à nos coureurs de disposer de l’un des meilleurs équipements du peloton. Il était essentiel pour nous de trouver un partenaire qui partage cette même volonté de s’améliorer sans cesse. Nous sommes convaincus qu’en associant l’expertise en ingénierie de Factor aux connaissances et aux retours de nos coureurs et de notre équipe dédiée à la performance, nous pourrons repousser ensemble les limites et offrir à nos coureurs toutes les chances de s’imposer au plus haut niveau. »

📣 A new partnership. A shared ambition. 🤝 Bahrain Victorious welcomes Factor Bikes as our official bike partner from the 2027 season. United by innovation, performance and engineering excellence. 🔗 Full announcement: https://t.co/HMtW9xKQea #RideAsOne #factorbikes https://t.co/tLSuGVj0gM — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) October 30, 2026

Rob Gitelis, fondateur de Factor Bikes :

« Je trouve assez symbolique que Factor, une marque née au Royaume-Uni, revienne au plus haut niveau de la compétition — notamment sur le Tour de France — l’année prochaine, qui marquera notre dixième anniversaire. Chez Factor, nous avons toujours considéré que la compétition au plus haut niveau est indissociable de notre identité. C’est là que nos idées sont mises à l’épreuve, que notre ingénierie est testée, et que nous continuons à progresser et à aller de l’avant. Bahrain Victorious partage notre ambition et notre conviction que la performance naît de la volonté de repousser les limites du possible. Nous concevons ce partenariat comme bien plus qu’une simple fourniture de vélos à une équipe professionnelle : c’est une opportunité de collaborer, d’innover et de rivaliser avec les meilleurs. Nous sommes extrêmement enthousiastes quant à ce que nous pourrons accomplir ensemble à partir de 2027. »