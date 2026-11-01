Alors qu’elle s’est mariée la semaine dernière avec Dylan van Baarle, Pauline Ferrand-Prévot est revenue sur sa difficile saison 2026.

Pauline Ferrand-Prévot s’est mariée avec Dylan van Baarle la semaine dernière aux Pays-Bas. La Reimoise de 34 ans l’a annoncé sur son compte Instagram, où elle est revenue sur sa délicate saison 2026. Après un retour fracassant sur route en 2025 (vainqueure de Paris-Roubaix et du Tour de France Femmes), Pauline Ferrand-Prévot a connu une saison 2026 bien plus difficile. Malgré un podium sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, la leader de la Visma | Lease a Bike n’a pas été en mesure de rivaliser face aux meilleures sur La Vuelta et le Tour de France. Après son abandon sur la Grande Boucle, elle n’a plus épinglé un dossard cette année.

Pauline Ferrand-Prévot :

« Et comme ça, c’est la fin d’une saison hors saison vraiment longue/ nécessaire pour moi. Depuis Tour, j’ai parfois pris mon vélo et j’ai apprécié ce que je ne me suis pas permis de faire pendant toute la saison. Je passe du temps avec ma famille, j’ai apprécié des choses simples et j’ai passé du bon temps à l’extérieur J’étais tellement concentrée sur la victoire à nouveau du Tour que j’ai perdu la joie du quotidien. Tout était question d’être, et de faire plus pour être le meilleur. Bizarrement, j’ai fait face à des moments difficiles dans ma carrière avant, où je me sentais triste et perdu, mais je n’ai jamais vraiment vécu le fait de faire tout si bien et de finir sans rien. Et je pense que c’est l’une des raisons de mon état de « non-compréhension » des derniers mois. »

« Le chemin sera long pour retrouver un niveau convenable, car je ne suis pas complètement en forme. Mais le plus important pour l’instant est de retrouver la joie d’être sur le vélo. Pour finir l’histoire de ma longue saison hors saison, et cerise sur le gâteau, j’ai sûrement passé le plus beau jour de ma vie quand nous nous sommes dit OUI la semaine dernière. La mère de Dylan nous a épousés aux Pays-Bas devant notre famille et nos proches. C’était un jour absolument spécial. Je me suis souvenu d’être heureuse quand j’ai gagné les Jeux Olympiques, le Tour ou Roubaix, mais ce sentiment de se marier avec Dylan avec la présence des personnes les plus importantes dans ma vie était un autre niveau de joie, de bonheur et d’épanouissement. Encore une fois, MERCI pour le soutien pendant ma difficile saison 2026. Je suis sûre que je reviendrai plus forte. Avec tout mon amour. Pauline van Baarle. »