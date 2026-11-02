Les inscriptions à L’Étape du Tour de France 2027 sont officiellement ouvertes depuis ce lundi 2 novembre à 14h. Le 11 juillet 2027, 16 000 cyclistes amateurs sont attendus entre Cluses et Les Saisies pour un défi de taille : 154 kilomètres, 4 850 mètres de dénivelé positif et cinq ascensions majeures au cœur des Alpes. Plusieurs formules d’inscription affichent déjà complet.

L’Étape du Tour de France 2027 : 154 km et 4 850 m de dénivelé positif

La 35e édition de L’Étape du Tour de France se déroulera le dimanche 11 juillet 2027, sur les routes qui seront empruntées trois jours plus tard par les coureurs professionnels lors de la 11e étape du Tour de France.

Au départ de Cluses, en Haute-Savoie, les participants prendront la direction de la station des Saisies, en Savoie, au terme d’un parcours particulièrement exigeant.

Avec 154 kilomètres et 4 850 mètres de dénivelé positif, cette édition s’annonce comme un véritable défi pour les grimpeurs amateurs. Le parcours traversera plusieurs secteurs emblématiques des Alpes, notamment le massif des Aravis, la vallée de l’Arly et le Beaufortain.

Un parcours exigeant avec 5 ascensions majeures

Les difficultés débuteront rapidement avec l’ascension du col de la Colombière (15,9 km à 7 %), première grande difficulté de la journée.

Les cyclistes enchaîneront ensuite les ascensions du col de la Croix Fry et du col de la Forclaz de Queige, avant de rejoindre le Beaufortain.

Mais c’est dans les 50 derniers kilomètres que le parcours pourrait faire la différence, avec deux ascensions particulièrement redoutables :

Le col du Pré : 12,6 km à 7,8 % de pente moyenne, avec un passage spectaculaire à proximité du lac de Roselend.

12,6 km à 7,8 % de pente moyenne, avec un passage spectaculaire à proximité du lac de Roselend. La montée de Bisanne : 12,4 km à 8,3 %, dernière grande difficulté avant l’arrivée aux Saisies.

Après Bisanne, les participants devront encore parcourir quelques kilomètres pour rejoindre la ligne d’arrivée aux Saisies, située à environ 1 650 mètres d’altitude.

Inscriptions Étape du Tour 2027 : des formules déjà complètes

La billetterie de L’Étape du Tour 2027 a ouvert ce lundi 2 novembre à 14h. Une heure seulement après l’ouverture des inscriptions, plusieurs formules affichent déjà complet, témoignant de l’engouement autour de cette édition.

L’organisation propose plusieurs offres, allant du simple dossard à des formules comprenant des prestations complémentaires.

Voici les tarifs affichés sur la billetterie :

Formule Tarif Statut Mon Dossard Étape 185 € Complet Mon Étape Souvenir 240 € Disponibilité à vérifier Mon Maillot Castelli 285 € Disponibilité à vérifier Mon Doublé le Tour 330 € Disponibilité à vérifier Mon Duo Castelli 570 € Complet Joue-la comme les pros 237 € Disponibilité à vérifier

Les formules « Mon Dossard Étape » et « Mon Duo Castelli » affichent déjà complet. Les cyclistes souhaitant participer à l’épreuve peuvent se tourner vers les autres offres, sous réserve de disponibilité.

Les stocks étant susceptibles d’évoluer rapidement, consulter directement la billetterie officielle.

Les 16 000 participants attendus auront l’occasion de vivre une expérience unique sur les routes fermées à la circulation, dans les conditions d’une véritable étape de montagne du Tour de France.

Rendez-vous le 11 juillet 2027 entre Cluses et Les Saisies, pour l’un des rendez-vous incontournables du calendrier cyclosportif.