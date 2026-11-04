Lidl renforce sa présence dans le cyclisme en devenant partenaire officiel de La Vuelta et de La Vuelta Femenina by Lidl.

Lidl renforce son engagement international en faveur du cyclisme et deviendra, à partir de 2027, fournisseur official de produits frais de cinq courses cyclistes de renom en Espagne. Le partenariat avec l’organisateur espagnol Unipublic porte sur La Vuelta, La Vuelta Femenina by Lidl, le Tour du Pays-Basque, la Clasica San Sebastian et le Tour de Catalogne. Lidl sera le partenaire officiel pour les produits frais lors des cinq événements. De plus, Lidl assumera d’autres rôles dans le cadre de ce partenariat en fonction de la course :

La Vuelta : Partenaire majeur et partenaire du maillot rouge du leader du classement général

: Partenaire majeur et partenaire du maillot rouge du leader du classement général La Vuelta Femenina by Lidl : Partenaire titre, Partenaire majeur et partenaire du maillot rouge du leader du classement général

: Partenaire titre, Partenaire majeur et partenaire du maillot rouge du leader du classement général Tour du Pays-Basque : Partenaire majeur et partenaire du maillot du leader du classement général.

: Partenaire majeur et partenaire du maillot du leader du classement général. Clasica San Sebastian : Partenaire majeur

: Partenaire majeur Tour de Catalogne : Partenaire majeur

Renforcer l’engagement de Lidl dans le cyclisme

Les courses espagnoles marquent une nouvelle étape dans l’engagement international de Lidl en faveur du cyclisme. Ces dernières années, la chaîne allemande de grande distribution a fait son apparition dans le monde de la petite reine. Partenaire de la Quick-Step entre 2015 et 2022, Lidl est devenu partenaire titre de l’équipe Lidl-Trek en 2023. Ce partenariat est toujours en vigeur. Plus tôt cette année, la marque a également fait son apparition sur le maillot des équipes de France suite à un partenariat avec la FFC.

Jens Thiemer, directeur de la relation client chez Lidl :

« Le vélo fait partie intégrante du quotidien et incarne bon nombre des valeurs défendues par Lidl : une alimentation équilibrée, un mode de vie actif et un véritable esprit d’équipe. C’est pourquoi notre engagement va délibérément au-delà de la simple visibilité de marque traditionnelle. Nous souhaitons faire valoir nos atouts en tant qu’entreprise, en travaillant avec nos partenaires pour contribuer au développement du cyclisme et inciter le plus grand nombre à pratiquer une activité physique ».

Javier Guillén, directeur général de La Vuelta :

« Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec Lidl, une entreprise dont l’engagement en faveur du cyclisme est solide et avéré. Sa présence internationale et son engagement en faveur d’une alimentation équilibrée et d’un mode de vie actif font de Lidl un partenaire naturel pour nos événements. Nous partageons l’ambition de continuer à développer nos événements, d’améliorer l’expérience des supporters et de faire découvrir le cyclisme aux familles et à de nouveaux publics. Nous sommes également particulièrement ravis que cet accord renforce encore davantage le soutien apporté par Lidl à La Vuelta Femenina et au cyclisme féminin en général ».