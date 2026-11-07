Après deux années chez UAE, le champion de Belgique Rune Herregodts va rejoindre la Movistar dès la saison prochaine.

La Movistar a annoncé l’arrivée de Rune Herregodts, qui rejoindra l’équipe en 2027 après avoir signé un contrat de trois ans. Herregodts a intégré le peloton professionnel en 2021 avec l’équipe Sport Vlaanderen-Baloise. En 2023, il a rejoint le WorldTour avec Intermarché-Circus-Wanty, et a passé les deux dernières saisons au sein de l’équipe UAE Team Emirates – XRG, où il est devenu champion de Belgique cette sauson. À 28 ans, Herregodts apportera à l’équipe Movistar son expérience du WorldTour, son esprit d’équipe et sa polyvalence, lui permettant d’obtenir des résultats sur tous les terrains.

🔥 ¡Rune Herregodts, nuevo fichaje del Movistar Team! 🇧🇪 El campeón de Bélgica llega para las próximas tres temporadas. Potencia, experiencia y calidad para reforzar nuestro equipo. 👊 Bienvenido, Rune 🔗 https://t.co/cuUIZg7cX8 #RodamosJuntos | @movistar_es https://t.co/qZIBZZCGpS — Movistar Team (@Movistar_Team) November 6, 2026

Rune Herregodts :

« Je suis ravi de rejoindre l’équipe. D’après ce que j’ai vu jusqu’à présent, nous progressons dans la bonne direction. Je trouve que l’équipe fait de gros progrès en termes de performance, et pour moi, c’est un environnement idéal pour exprimer mon potentiel, aider l’équipe et avoir davantage d’opportunités sur les échappées et les classiques. J’ai vraiment hâte d’être à la saison prochaine et de vivre une belle saison ensemble. Je suis convaincu que nous réussirons. J’ai discuté un peu avec Cian et avec l’équipe pour en savoir plus sur leur façon de travailler. Il était très enthousiaste, ce qui a renforcé ma conviction que c’est un bon endroit pour développer ma carrière de cycliste. »