BMC fait son arrivée dans le peloton professionnel féminin en devenant partenaire de l’équipe Laboral Kutxa-Fundación Euskadi.

BMC fait son arrivée dans le peloton professionnel féminin via un partenariat avec la Fundación Euskadi. Le fabricant suisse est devenu le partenaire technique officiel de sa formation féminine, Laboral Kutxa-Fundación Euskadi. Fin octobre, la marque avait annoncé son retrait du VTT avec la disparition du Team BMC Factory Racing, tout en confirmant son arrivée chez les femmes pour 2027 sans toutefois en dévoiler la destination. Du côté des hommes, l’équipe Euskaltel-Euskadi roule déjà sous les couleurs de la marque chinoise Quick-Pro depuis le début de la saison 2026.

Laboral Kutxa-Fundación Euskadi bénéficiera d’un calendrier de courses particulièrement relevé, avec une participation assurée aux plus grandes courses internationales, garantissant une visibilité constante sur les scènes cyclistes majeures. Ce calendrier assure la présence de BMC aux événements les plus prestigieux du cyclisme féminin, notamment les trois Grands Tours et les grandes Classiques d’un jour.

David Heine, directeur marketing de BMC :

« Ce partenariat marque le début d’une nouvelle ère passionnante pour BMC. Comptant parmi les marques ayant soutenu le cyclisme féminin dès ses débuts, nous sommes fiers de revenir au plus haut niveau de ce sport avec Laboral Kutxa-Fundación Euskadi. Le cyclisme féminin est palpitant, inspirant, dynamique et connaît une croissance rapide à travers le monde. Nous sommes impatients de soutenir l’équipe avec nos vélos performants et d’encourager fièrement les coureuses tout au long de la saison. »

Iñaki Isasi, président de la Fundación Euskadi :

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec BMC. Leurs standards techniques et leur culture de la performance correspondent aux ambitions de Laboral Kutxa-Fundación Euskadi. Ce soutien nous permet d’aborder la saison avec confiance et de continuer à développer notre équipe féminine au plus haut niveau. »