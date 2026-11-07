Aubin Sparfel (France) est devenu, ce samedi, champion d’Europe de cyclo-cross dans la catégorie espoirs. Annoncé comme l’un des grands favoris du jour, le Vosgien a répondu présent en s’imposant au sprint sur le circuit de Zeddam aux Pays-Bas. Il devance les Belges Giel Lejeune et Viktor Vandenberghe. À 20 ans Sparfel a remporté les quatre cross auxquels il a participé depuis le début de la saison (les deux première manches de la Coupe de France chez les Élites, le Kopenbergcross chez les Espoirs et donc les championnats d’Europe U23).

Le classement des championnats d’Europe de cyclo-cross 2026 Espoirs
  1. Aubin Sparfel
  2. Giel Lejeune
  3. Viktor Vandenberghe


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Crédit : Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency