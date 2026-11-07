Aubin Sparfel (France) est devenu, ce samedi, champion d’Europe de cyclo-cross dans la catégorie espoirs. Annoncé comme l’un des grands favoris du jour, le Vosgien a répondu présent en s’imposant au sprint sur le circuit de Zeddam aux Pays-Bas. Il devance les Belges Giel Lejeune et Viktor Vandenberghe. À 20 ans Sparfel a remporté les quatre cross auxquels il a participé depuis le début de la saison (les deux première manches de la Coupe de France chez les Élites, le Kopenbergcross chez les Espoirs et donc les championnats d’Europe U23).

⚡ FOUR RIDERS. ONE TITLE. ONE EPIC SPRINT! 🔥 🇫🇷 Aubin Sparfel takes the Men U23 European crown in a breathtaking finish! 🥇 🎬 WATCH THAT SPRINT! 👀 #EuroCross26 #cyclocross #zeddam #cycling https://t.co/ayywJFxapk — UEC Cycling (@UEC_cycling) November 7, 2026

Le classement des championnats d’Europe de cyclo-cross 2026 Espoirs

Aubin Sparfel Giel Lejeune Viktor Vandenberghe





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