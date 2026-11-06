Après dix ans chez Movistar, José Luis Arrieta va devenir directeur sportif de la formation Cofidis dès la saison prochaine.

José Luis Arrieta sera directeur sportif de la Cofidis dès la saison prochaine. À 55 ans, José Luis Arrieta a été coureur professionnel de 1993 à 2010. Après treize saisons au sein de l’équipe Banesto, il a rejoint les rangs de la formation AG2R La Mondiale entre 2006 et 2010, où il a terminé sa carrière de coureur cycliste professionnel. José Luis Arrieta est le père d’Igor, coureur de l’équipe UAE Team Emirates – XRG, qui s’est engagé avec la Lidl-Trek.

Dix ans d’expérience forgée chez Movistar

Un an après sa retraite sportive, José Luis Arrieta a commencé à officier comme directeur sportif de la Movistar. Il est ainsi devenu au fil des saisons l’un des acteurs incontournables de l’équipe espagnole, travaillant notamment auprès d’Alejandro Valverde et de Nairo Quintana. Après dix ans passés au sein de la formation Movistar (de 2011 à 2021), l’Espganol avait rejoint Decathlon AG2R La Mondiale comme directeur sportif pendant deux saisons (2024 et 2025). José Luis Arrieta s’élance donc dans un nouveau challenge au sein de l’équipe Cofidis.

José Luis Arrieta :

« C’est Gorka Gerrikagoitia qui m’a parlé pour la première fois de l’opportunité de rejoindre l’équipe. Dès mes premiers échanges avec lui et Raphaël Jeune, j’ai rapidement vu que j’étais sur la même longueur d’onde. J’ai beaucoup d’estime pour le projet qui est en train d’être construit et la façon dont chacun souhaite aider l’équipe à grandir. J’aime bien me définir comme un directeur sportif exigeant, mais je le suis avant tout envers moi-même. Je suis très enthousiaste à l’idée de découvrir les coureurs et mes collègues pour commencer à travailler sur la saison prochaine ! »

Raphaël Jeune, manager sportif Cofidis :

« Nous sommes très heureux à l’idée d’accueillir José Luis Arrieta dans l’équipe. Il a acquis une solide expérience en UCI WorldTour avec ses précédentes équipes. Il connaît les courses les plus prestigieuses du calendrier et sait trouver les mots auprès des coureurs. José Luis est un directeur sportif très professionnel, très méticuleux, très pointilleux. Nous sommes très enthousiastes à l’idée qu’il nous rejoigne et de pouvoir travailler ensemble ! »