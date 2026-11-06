Joran Wyseure a remporté la deuxième manche du Superprestige devant Michael Vanthourenhout, remonté contre Cameron Mason.

La deuxième manche du Superprestige avait lieu ce jeudi soir à Middelkerke, en Belgique, à l’occasion du Noordzeecross. Sur la course femmes, Anniek van Alphen (777TV CX Team) a dominé les débats. À 27 ans, la Néerlandaise poursuit son excellent début de saison, elle qui a toujours intégré le top 4 sur ses six premiers cross. Elle devance la championne d’Europe Inge van der Hijden (Crelan – Corendon), qui va remettre son titre en jeu ce samedi, et Denise Betsema (De Ceuster Bouwkranen). Comme sur le Kopenbergcross, les Françaises Hélène Clauzel (777TV CX Team) et Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw) prennent, respetivement, la 4ème et 5ème place. Anniek van Alphen prend la tête du classement général.

🚴🇪🇺 | Alleen in de weekenden cross? Welnee! De Superprestige Middelkerke is juist vanavond. Aniek van Alphen is als eerste vrouw over de finish! EK veldrijden 👀 HBO Max https://t.co/8JkuJH7NhG — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) November 5, 2026

Le classement du Superprestige Middelkerke Femmes 2026

Anniek van Alphen Inge van der Hijden Denise Betsema

Wyseure devance Vanthourenhout

Sur la course hommes, Joran Wyseure (Crelan – Corendon) a fait la diffèrence dans les derniers hectomètres pour décrocher sa deuxième victoire de la saison. Il devance Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw) et le champion de Suisse Kevin Kuhn (Heizomat – Cube).

Epic performance! Joran Wyseure takes a well deserved victory in Middelkerke 🥇 https://t.co/f4Gci4tFDM — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 5, 2026

Dans le huitième tour de course, Cameron Mason (777TV CX Team) a fait l’intérieur à Vanthourenhout juste avant un virage, ce qui n’a pas plus au Belge, qui a joué des épaules avant de partir à la faute. Il est parvenu à revenir sur la tête de course quelques minutes plus tard. À la fin de la course, Vanthourenhout a insulté le Britannique, ce qui lui a valu une amende de la part des commissaires. Vanthourenhout conserve la tête du classement général après sa victoire lors de la première manche.

Michael Vanthourenhout clashes with Cameron Mason as things get heated at the Superprestige Middelkerke! 😡 https://t.co/8Ga1AqENKB — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 5, 2026

Le classement du Superprestige Middelkerke 2026