À la recherche d’un premier vélo Gravel ou d’un Gravel à un prix accessible pour prendre d’assaut les routes et les chemins ? On vous en a sélectionné dix à moins de 1500 euros.

Se mettre en quête d’un vélo gravel lorsque le budget est limité n’est pas une chose simple. Parcourir les allées des magasins de sport et les boutiques spécialisées nous prouve depuis quelques années que la pratique du gravel s’est largement développée, au point que toutes les marques s’y sont mises.

Il faut dire que le gravel a ses avantages. Il est autant à l’aise sur la route que sur les chemins escarpés et vous évite de faire un choix entre le vélo de route et le VTT. Lorsqu’on a un budget limité ou simplement pas envie d’accumuler les vélos dans le garage, le gravel est une aubaine.

Pour vous permettre de vous y retrouver, nous vous avons sélectionné dix modèles à différents prix, mais à moins de 1 500 euros. Une gamme de prix dans laquelle il faut évidemment faire quelques concessions (pas de cadre en carbone, par exemple) mais dans laquelle la qualité peut être au rendez-vous.

Nakamura Allroad 250

Conçu et assemblé en France, le Nakamura Allroad 250 est une bonne porte d’entrée pour qui veut se lancer dans l’aventure gravel et ne manque pas d’atouts. Doté d’un cadre en aluminium et d’une fourche en carbone, il allie rigidité et confort. Il est équipé d’une transmission Shimano GRX en 2 × 10 vitesses et de freins à disque hydrauliques BR-RX400 de la même marque. Ses roues Mavic Ksyrium 30 et ses pneus Chaoyong 700 × 38C permettent une très bonne adhérence sur routes et sentiers.

Spécifications:

Freins : Disques hydrauliques – Shimano BR-RX400

Transmission : 2×10 – Shimano GRX 400

Roues : Mavic Ksyrium 30

Pneus : Chaoyong 700x38C

Cadre (S, M, L, XL) : Aluminium

Fourche : Carbone

Poids : 11,2 kg

Les +

Rapport prix/équipement

Transmission Shimano GRX400

Fourche en carbone

Les –

Selle d’origine trop ferme

Guidoline peu durable selon les avis laissés

Nakamura Allroad 250 vous permet de prendre de nouvelles directions entre routes, chemins et sentiers. Conçu pour parcourir une variété de terrains, il est à l'aise aussi bien sur les routes pavées que sur les chemins de terre, les pistes forestières tout en étant rapide sur route. 1 299,99 € 1 099,99 € Voir l'offre

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Van Rysel GRVL AF

Le Van Rysel GRVL AF est un gravel pour les cyclistes ayant besoin d’un vélo polyvalent. Son cadre en aluminium et sa fourche en carbone constituent un ensemble robuste et léger, parfait pour les terrains exigeants. Équipé d’une transmission SRAM Apex XPLR en 1 × 12 vitesses, il permet d’attaquer tout type de terrain et de pente en diminuant le risque de déraillement. Sa géométrie lui permet aussi de monter des pneus allant jusqu’à 50 mm de section pour encore plus de confort sur les terrains escarpés. Le GRVL AF est aussi doté d’inserts et de fixations sur sa fourche et son cadre pour pouvoir l’équiper de porte-bagages, de sacoches et de garde-boue.

Spécifications:

Freins : Disques hydrauliques – SRAM Apex XPLR

Transmission : SRAM Apex 1×12

Roues : Jantes aluminium 6069

Pneus : Hutchinson Touareg 700x45C

Cadre (XS, S, M, L, XL) : Aluminium

Fourche : Carbone

Poids : 10,88 kg en taille M

Les +

Transmission 1×12

Pneus jusqu’à 50mm

Bonne puissance de freinage

Les –

Pneus d’origine montés avec chambre à air

Roues peu dynamiques lors des relances

Van Rysel GRVL AF En quête de liberté et de nature? Sa transmission SRAM Apex mécanique 12 vitesses, ses pneus en 45mm de large et ses freins à disques hydrauliques vous porteront hors des sentiers battus en sécurité. 1 349,99 € 1 149,99 € Voir l'offre

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Scott Speedster 30

Le Scott Speedster 30 est un vélo idéal pour qui vient de la route et aimerait se lancer à l’assaut des chemins plus escarpés. Son cadre rigide et sa fourche en carbone HMF en font un vélo qui donne envie de prendre de la vitesse. Son monoplateau le rend aussi adapté pour attaquer des dénivelés importants, mais peut-être pas idéal si vous faites beaucoup de route. Seul hic au tableau : une transmission Shimano CUES habituellement plus adaptée à l’urbain ou à la route, qui demandera en conséquence un entretien plus attentif.

Spécifications:

Freins : Disques hydrauliques – Shimano BR-RS405

Transmission : Shimano CUES 1×11

Roues : Alex Race X25 Disc

Pneus : Schwalbe G-One RX, 700x45C

Cadre : Aluminium 6061

Fourche : Carbone

Poids : 11,1 kg

Les +

Pneus Schwalbe G-One RX de série

Câblage entièrement interne

Les –

Transmission Shimano CUES

Scott Speedster 30 Le Scott Speedster Gravel 30 est votre assurance tous risques lorsque vous sortez des sentiers battus. Sa géométrie suffisamment confortable pour des journées entières de cyclisme, un espace suffisant pour des pneus larges, et son système de passage de câbles interne intégral en font un modèle parfait pour tous les amateurs de Gravel. 1 499,00 € Voir l'offre

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Trek Checkpoint ALR 4

Le Trek Checkpoint ALR 4 est un vélo qui fera ce qu’on lui demande. Idéal pour vous aventurer en dehors des routes sur des chemins plus accidentés, il n’en sera pas moins confortable. Son cadre en aluminium Alpha Série 300 et sa géométrie progressive vous offriront de la stabilité lorsque vous prendrez de la vitesse et de l’efficacité lorsque vous vous attaquerez aux côtes. Comme le Scott Speedster 30, il est équipé d’une transmission Shimano CUES, ainsi que de freins de la même gamme.

Spécifications:

Freins : Disques hydrauliques – Shimano CUES

Transmission : Shimano CUES 1×11

Roues : Bontrager Paradigm 23

Pneus : Bontrager Girona Pro 700×42 mm

Cadre : Aluminium 6061

Fourche : Carbone

Poids : 10,4 kg en taille M/L

Les +

Géométrie progressive et rapide

Vélo polyvalent

50 mm de dégagement pour des pneus plus larges

Les –

Transmission Shimano CUES

Pneus d’origine montés sur chambres à air

Trek Checkpoint ALR 4 Le Checkpoint ALR 4 est un vélo de gravel en aluminium idéal pour vous aventurer au-delà du bitume. Sa géométrie d’endurance favorise le confort sur les pistes de gravel et routes accidentées, et le dégagement pour pneus de 50 mm vous procurera toute l’accroche qu’il vous faut. 1 499,00 € Voir l'offre

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Cube Nuroad ONE 2027

Le Cube Nuroad ONE, dans sa version 2027, est un modèle d’entrée de gamme, mais qui a quelques atouts surprenants pour un vélo dans la catégorie des moins de 1 000 euros. Dans cette nouvelle version, le Nuroad ONE est construit autour d’un cadre en aluminium de très bonne facture qui n’était jusque-là disponible que sur des modèles plus onéreux de la marque. Il n’a cependant pas hérité de la fourche en carbone du modèle 2026.

Spécifications

Freins : Disques hydrauliques – Shimano CUES

Transmission : Shimano CUES 1×9

Roues : ACID GR 2.5 Disc

Pneus : Schwalbe G-One Comp

Cadre (XXS, XS, S, M, L, XL) : Aluminium 6061

Fourche : Aluminium CUBE Nuroad Flat Mount Disc

Poids : 12,3 kg

Les +

Cadre en aluminium au design soigné

Les –

Fourche aluminium

Transmission 1×9

Son poids

Disponible sur My-velo.fr à 899€

Kona Rove AL 700

Vous ne roulez pas souvent, mais l’aventure gravel vous tente ? Vous avez besoin d’un vélo polyvalent pour aller au travail et traverser quelques chemins moins confortables que le bitume ? Le Kona Rove AL 700 peut être votre vélo idéal. Un vélo présenté comme simple à entretenir et fiable pour vos petits trajets quotidiens ou pour vos sorties du dimanche. Prévoyez cependant de le commander dans une taille au-dessus de votre taille habituelle ou reportez-vous au guide des tailles du vendeur : les tailles de Kona diffèrent parfois de celles des autres marques.

Spécifications

Freins : Disques mécaniques – Tektro Mira CX

Transmission : Shimano Claris 2×8

Roues : WTB SX19

Pneus : Maxxis Rambler 700x40c

Cadre (XS, S, M, L, XL) : Aluminium 6061

Fourche : Aluminium – Kona Project Two

Poids : 13 kg en taille XL

Les +

Vélo fiable et durable (pour une utilisation raisonnée)

Cadre aluminium garanti à vie

Les –

Equipements bas de gamme comparé à d’autres vélos au même prix

Fourche aluminium

Son poids

Disponible à 999€ chez Cyclable

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Canyon Endurace AllRoad

Pensé pour la polyvalence et la simplicité, le Canyon Endurace AllRoad est un vélo qui vise un usage route, ville et chemins. Avec un cadre en aluminium robuste, une fourche en carbone, une transmission Shimano CUES et des freins à disque hydrauliques, il fait partie de ces vélos parfaits et sans prétention pour qui souhaite se lancer dans l’aventure gravel.

Spécifications

Freins : Disques hydrauliques – Shimano CUES

Transmission : Shimano CUES 2×10

Roues : ROAD 25 AL

Pneus : Schwalbe G-One Comp K-Guard

Cadre : Aluminium – Endurace AL Disc

Fourche : Carbone – Canyon FK0122 CF Disc

Poids : 10,7 kg en taille M

Les +

Position de conduite confortable

Freins à disque hydrauliques

Cadre et fourche de qualité pour cette gamme de prix

Les –

Transmission Shimano CUES

Disponible à 1 099€ sur le site de Canyon

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Canyon Grizl 5

Un peu plus cher que l’Endurace AllRoad, le Canyon Grizl 5 reste toutefois un vélo pour les cyclistes qui veulent se lancer dans le gravel avec un budget limité. Les différences sont cependant notables : une transmission toujours confiée au groupe Shimano CUES, mais cette fois en 1 × 11 vitesses, ou encore des roues Alex Rims. Il est cependant un peu lourd pour un vélo de sa catégorie : 11 kg en taille M.

Spécifications

Freins : Disques hydrauliques – Shimano CUES

Transmission : Shimano CUES 1×11

Roues : Alex Rims GVX24P

Pneus : Schwalbe G-One Bite

Cadre : Aluminium – Canyon Grizl AL

Fourche : Carbone – Canyon FK0153 Disc

Poids : 11 kg en taille M

Les +

Pneus pouvant aller jusqu’à 54 mm

Les –

Transmission Shimano CUES

Son poids

Disponible à 1299€ sur le site de Canyon

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Cannondale Topstone 3 2023

Le Cannondale Topstone 3, ici dans sa version 2023, est un vélo gravel polyvalent destiné aux rouleurs débutants ou qui souhaitent s’aventurer sur des routes ou chemins accidentés sans pour autant perdre en confort. C’est un vélo simple à utiliser et à entretenir, le tout à un prix accessible pour les budgets limités.

Spécifications

Freins : Disques mécaniques – Promax Decoder R

Transmission : Shimano Sora 2×9

Roues : GXD 1.0

Pneus : WTB Riddler Comp, 700 x 37c ou Vittoria Terreno Dry, 700 x 37c

Cadre : Aluminium – Alliage léger SmartForm C2

Fourche : Carbone – Topstone Carbon

Poids : 10,4 kg en taille M

Les +

Cadre léger et fourche carbone

Largeur de pneu max 45 mm

Les –

Freins mécaniques

Disponible à 1199€ au lieu de 1499 € chez Velomania

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Giant Revolt 2 2027

Le Giant REVOLT 2 est un vélo polyvalent en aluminium, idéal pour le cycliste qui souhaite passer de la route au gravier et aux chemins de terre sans souci, avec un budget maîtrisé. Une fourche en carbone et un cadre à la géométrie spécifique au gravel assurent une conduite souple et confortable. Il est possible d’y monter des pneus jusqu’à 53 mm de large pour pouvoir s’aventurer sur des terrains plus difficiles.

Spécifications

Freins : Disques mécaniques – Shimano CUES

Transmission : Shimano CUES 2×9

Roues : GIANT S-X2 Disc

Pneus : GIANT CrossCut AT2

Cadre (M/ML) : Aluminium

Fourche : Carbone

Poids : 10,7 kg en taille M

Les +

Transmission en 2×9

Largeur de pneu max 45 mm

Les –

Freins mécaniques

Disponible à 1349€ au lieu de 1499€ chez Bike24

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Tableau comparatif des vélos Gravel à moins de 1500 €