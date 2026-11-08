Isaac Del Toro a remporté son duel face à Paul Seixas lors de la cinquième édition du Tour de France EFGH Singapore Critérium.

Un peu plus de trois mois après sa première participation au Tour de France, où il s’est classé troisième en remportant le maillot blanc de meilleur jeune, Isaac Del Toro a remporté la cinquième édition du Tour de France EFGH Singapore Critérium. Le champion du Mexique a gagné dans la Cité du Lion son duel contre Paul Seixas, avec qui il avait déjà livré bataille sur les routes françaises en juillet dernier. Les deux talents les plus prometteurs du cyclisme mondial se sont expliqués ensemble dans les deux derniers tours d’un circuit urbain de 60 kilomètres.

Isaac del Toro wins the Singapore Criterium with a well-timed solo attack 🙌 https://t.co/OKJHpaZAQw — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 8, 2026

Derrière les deux meilleurs jeunes du Tour, ce sont deux vainqueurs d’étapes sur la Grande Boucle 2026 qui ont sprinté pour la troisième place : le vainqueur de la 11e étape à Nevers, Soren Wærenskjold, a battu Mauro Schmid, qui avait connu son premier succès deux jours plus tôt à Belfort. Au rendez-vous sur les sprints intermédiaires à Singapour, Biniam Girmay a retrouvé le maillot vert qu’il avait conquis en 2024, tandis que Baptiste Veistroffer a une fois encore été récompensé de son tempérament d’attaquant. Le « sanglier breton » a été distingué par le prix de la combativité.

Isaac Del Toro :

« C’était beaucoup plus dur que prévu. Avec cette chaleur et cette humidité folle, j’ai souffert jusqu’à la ligne. Heureusement, j’avais de bonnes jambes. Mais ça a roulé très vite toute la journée et avec la chaleur, c’était vraiment dur. Paul revenait sans arrêt. C’était vraiment difficile et j’ai essayé d’y aller à fond et, heureusement, ça a marché. Un jour Paul gagnera et un autre jour ce sera peut-être moi. Ça fait partie de la vie, alors on profite de ces moments. C’est vraiment sympa de le porter à nouveau (le maillot blanc, ndlr). C’est encore comme un rêve, et je suis vraiment heureux et enthousiaste de le porter et de le montrer sur un autre continent. C’est vraiment cool. Honnêtement, là, j’ai envie de dormir. Je suis tellement fatigué. »