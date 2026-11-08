Célia Gery (France) est devenue, ce dimanche, championne d’Europe de cyclo-cross dans la catégorie femmes espoirs. Alors qu’elle disputait son dernier cross de l’hiver, elle qui va être opérée de l’artère iliaque dans les prochains jours, Gery s’est imposée devant ses compatriotes Lison Desprez et Amandine Muller, pour un podium 100% français. À 20 ans, Gery décroche le titre européen chez les espoirs, elle qui avait pris la deuxième place l’an dernier derrière Leonie Bentveld (Pays-Bas).

🇫🇷 CÉLIA GERY, QUEEN OF EUROPE! 👑🥇 A golden finish in Zeddam! 🔥 🏆 European Women U23 Champion #EuroCross26 #cyclocross #zeddam #cycling https://t.co/quFqIza3De — UEC Cycling (@UEC_cycling) November 8, 2026

Le classement des championnats d’Europe de cyclo-cross espoirs

Célia Gery Lison Desprez Amandine Muller









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