La décision des juges sur le finish des championnats d’Europe de cyclo-cross, invalidant la première place de Marie Schreiber en raison d’un « sprint irrégulier » et offrant la victoire à Lucinda Brand, ne passe pas.

Lucinda Brand s’est imposée aux championnats d’Europe de cyclo-cross à Zeddam, aux Pays-Bas, après le déclassement pour « sprint irrégulier » de Marie Schreiber. Les commissaires de la course ont en effet accusé la Luxembourgeoise d’avoir dévié de sa ligne au moment où Lucinda Brand tentait de passer à sa gauche avant de franchir la ligne d’arrivée.

Une décision des juges qui ne passe pas. Marie Schreiber, sur les conseils de son équipe, n’a pas participé à la cérémonie protocolaire du podium après la course. De son côté, la Fédération du sport cycliste luxembourgeois a annoncé porter réclamation auprès de l’Union européenne de cyclisme.

« Tout le monde sait que j’ai gagné ce sprint »

« C’est un sprint après 50 minutes de course, avec une fréquence cardiaque à 190. Certes, j’ai changé de trajectoire et je me suis un peu décalée vers la gauche, mais tous ceux qui font de la compétition savent qu’il est tout à fait normal de bouger dans une telle situation », a déclaré Marie Schreiber au micro de la télévision belge Sporza après la course et la décision des commissaires de la course. « Je n’ai pas fermé la porte volontairement. Lucinda le sait, elle l’a d’ailleurs elle-même reconnu. »

« C’est irrespectueux de voler ainsi le plus beau moment de ma carrière », a poursuivi Marie Schreiber. « Tout le monde sait que j’ai gagné ce sprint. Si cela s’était joué à deux centimètres près, je pourrais encore le comprendre. Mais là, c’est tout simplement irrespectueux. »

Sanne Cant évoque une décision « ridicule »

Ancienne championne d’Europe et aujourd’hui entraîneuse au sein de l’équipe SD Worx-Protime, dans laquelle évolue Marie Schreiber, Sanne Cant fait part elle aussi de son agacement quant à la situation. « Je suis dans le vélo depuis longtemps et je n’ai jamais vécu une chose comme ça. C’est la décision la plus ridicule. Trouver une erreur dans ce sprint ? Il y a tellement de sprints sur la route où rien ne s’est passé. » Pour Sanne Cant, il était impossible de garder une trajectoire droite dans les conditions de ce sprint et le parcours était « suffisamment large pour effectuer un déplacement ».

Lucinda Brand, victime malgré elle de la situation, a célébré sobrement sa victoire. Si elle a affirmé avoir été gênée dans les derniers mètres de la course, aucune réclamation n’a été portée de son côté. « J’ai déjà vu des choses plus graves lors de sprints sur le Tour [de France] sans que les coureurs ne soient sanctionnés », a commenté son directeur sportif, Sven Nys. « Ce n’est donc pas à notre demande que le jury a examiné la situation, c’est venu entièrement de leur propre initiative. »