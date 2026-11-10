Louka Lesueur, champion de France amateur en titre, s’est engagé avec une équipe World Tour pour les deux prochaines saisons.

Louka Lesueur évoluera en au plus haut niveau professionnel dès l’année prochaine. Le Normand de 22 ans va rejoindre l’équipe World Tour Picnic PostNL, qui a connu une saison 2026 très difficile. Après quatre ans au sein du Véloce Club Rouen 76, Lesueur s’est engagé pour deux saisons au sein de la formation néerlandaise. En juin, le natif de Mont-Saint-Aignan a décroché le titre de champion de France chez les amateurs. Plus tôt cette année, il avait aussi remporté la première étape du Circuit des Ardennes.

« Heureux de rejoindre le Team Picnic PostNL pour les deux prochaines saisons. Après 4 magnifiques saisons au VC Rouen 76, il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre. Des victoires, un titre de champion de France, des souvenirs plein la tête et surtout des personnes qui auront marqué bien plus que ma carrière de cycliste. Merci les copains, merci à Rémy, à la team @summitsportsagency , au staff, aux sponsors de l’équipe et à mes sponsors personnels, à nos supporters et bien sûr à mes parents pour ces quatre belles années. Et le meilleur pour la fin : merci à mon JPH (Jean-Philippe Yon, manager historique du VC Rouen, ndlr) d’avoir rendu tout ça possible. Rendez-vous en janvier. »