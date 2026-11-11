Cameron Mason remporte la troisième manche du Superprestige et prend la tête du classement général après la chute de Michael Vanthourenout.

La troisième manche du Superprestige 2026-2027 avait lieu ce mercredi 11 novembre à Niel (Belgique), à l’occasion du Noordzeecross. Chez les femmes, Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions), grande favorite du jour, a abandonné dès le premier tour. La championne du monde est partie à la faute et semble s’être blessée au genou.

The world champion is OUT! 😮 Lucinda Brand appears to have suffered an injury in the early stages of Superprestige Niel! 🌈 https://t.co/HIDCKaj6XD — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 11, 2026

Devant, Manon Bakker (sans équipe commerciale) s’est imposée après avoir résisté au retour de la championne d’Italie Sara Casasola (Crelan – Corendon) et Denise Betsema (De Ceuster Bouwkranen). Première Française, Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team) prend la sixième place. 5ème, Anniek van Alphen (777tv CX Team) conserve la tête du classement général.

Bakker takes it! 👏 It’s a 17th professional victory for Manon Bakker as she takes the win at Superprestige Niel! 🔥 https://t.co/tJfr225JgS — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 11, 2026

Le classement du Superprestige de Niel Femmes 2026

Manon Bakker Sara Casasola Denise Betsema

Première victoire de la saison pour Mason

Chez les hommes, après sa contre performance lors des championnats d’Europe (22ème), Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team) est parti à la faute dans le septième tour, abandonnant toute chance de victoire alors qu’il figurait dans le trio de tête.

Drama in the mud! 😮 Michael Vanthourenhout crashes on the penultimate lap at Superprestige Niel! https://t.co/KUJlXsJt7z — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 11, 2026

Devant, Cameron Mason (777tv CX Team) a distancé Joran Wyseure (Crelan – Corendon) dans le dernier passage du bac de sable. Le champion de Grande-Bretagne décroche sa première victoire de la saison devant Joran Wyseure et Joris Nieuwhenhuis (Heizomat – Cube). Michael Vanthourenhout termine 8ème et perd la tête du classement général au profit de Cameron Mason.

The biggest win of his career! 🔥🇬🇧 Cameron Mason takes a brilliant victory at Superprestige Niel! 👏 https://t.co/aEAft3x9JE — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 11, 2026

Le classement du Superprestige de Niel 2026