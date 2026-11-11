Cameron Mason remporte la troisième manche du Superprestige et prend la tête du classement général après la chute de Michael Vanthourenout.
La troisième manche du Superprestige 2026-2027 avait lieu ce mercredi 11 novembre à Niel (Belgique), à l’occasion du Noordzeecross. Chez les femmes, Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions), grande favorite du jour, a abandonné dès le premier tour. La championne du monde est partie à la faute et semble s’être blessée au genou.
The world champion is OUT! 😮 Lucinda Brand appears to have suffered an injury in the early stages of Superprestige Niel! 🌈 https://t.co/HIDCKaj6XD
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Devant, Manon Bakker (sans équipe commerciale) s’est imposée après avoir résisté au retour de la championne d’Italie Sara Casasola (Crelan – Corendon) et Denise Betsema (De Ceuster Bouwkranen). Première Française, Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team) prend la sixième place. 5ème, Anniek van Alphen (777tv CX Team) conserve la tête du classement général.
Bakker takes it! 👏 It’s a 17th professional victory for Manon Bakker as she takes the win at Superprestige Niel! 🔥 https://t.co/tJfr225JgS
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Le classement du Superprestige de Niel Femmes 2026
- Manon Bakker
- Sara Casasola
- Denise Betsema
Première victoire de la saison pour Mason
Chez les hommes, après sa contre performance lors des championnats d’Europe (22ème), Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team) est parti à la faute dans le septième tour, abandonnant toute chance de victoire alors qu’il figurait dans le trio de tête.
Drama in the mud! 😮 Michael Vanthourenhout crashes on the penultimate lap at Superprestige Niel! https://t.co/KUJlXsJt7z
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Devant, Cameron Mason (777tv CX Team) a distancé Joran Wyseure (Crelan – Corendon) dans le dernier passage du bac de sable. Le champion de Grande-Bretagne décroche sa première victoire de la saison devant Joran Wyseure et Joris Nieuwhenhuis (Heizomat – Cube). Michael Vanthourenhout termine 8ème et perd la tête du classement général au profit de Cameron Mason.
The biggest win of his career! 🔥🇬🇧 Cameron Mason takes a brilliant victory at Superprestige Niel! 👏 https://t.co/aEAft3x9JE
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Le classement du Superprestige de Niel 2026
- Cameron Mason
- Joran Wyseure
- Joris Nieuwhenhuis