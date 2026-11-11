Cameron Mason remporte la troisième manche du Superprestige et prend la tête du classement général après la chute de Michael Vanthourenout. 

La troisième manche du Superprestige 2026-2027 avait lieu ce mercredi 11 novembre à Niel (Belgique), à l’occasion du Noordzeecross. Chez les femmes, Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions), grande favorite du jour, a abandonné dès le premier tour. La championne du monde est partie à la faute et semble s’être blessée au genou.

Devant, Manon Bakker (sans équipe commerciale) s’est imposée après avoir résisté au retour de la championne d’Italie Sara Casasola (Crelan – Corendon) et Denise Betsema (De Ceuster Bouwkranen). Première Française, Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team) prend la sixième place. 5ème, Anniek van Alphen (777tv CX Team) conserve la tête du classement général.

Le classement du Superprestige de Niel Femmes 2026

  1. Manon Bakker
  2. Sara Casasola
  3. Denise Betsema

Crédit : Superprestige

Première victoire de la saison pour Mason

Chez les hommes, après sa contre performance lors des championnats d’Europe (22ème), Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team) est parti à la faute dans le septième tour, abandonnant toute chance de victoire alors qu’il figurait dans le trio de tête.

Devant, Cameron Mason (777tv CX Team) a distancé Joran Wyseure (Crelan – Corendon) dans le dernier passage du bac de sable. Le champion de Grande-Bretagne décroche sa première victoire de la saison devant Joran Wyseure et Joris Nieuwhenhuis (Heizomat – Cube). Michael Vanthourenhout termine 8ème et perd la tête du classement général au profit de Cameron Mason.

Le classement du Superprestige de Niel 2026

  1. Cameron Mason
  2. Joran Wyseure
  3. Joris Nieuwhenhuis

Crédit : Superprestige