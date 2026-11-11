Grâce au partage de position LiveTrack™, les cyclistes qui utilisent un appareil Garmin compatible peuvent désormais autoriser l’affichage de leur position en temps réel auprès d’une vaste communauté mondiale de conducteurs utilisant l’application Waze. Déployée gratuitement dans le monde entier sur iOS et Android depuis le 10 novembre 2026, cette fonctionnalité vise à renforcer la sécurité routière en prévenant les conducteurs lorsqu’ils s’apprêtent à croiser ou dépasser un vélo.

Garmin et Waze ont officialisé un partenariat pour afficher en temps réel la présence des cyclistes sur la carte des automobilistes.

Lorsque vous activez cette fonctionnalité dans l’application Garmin Connect™, votre position LiveTrack en temps réel peut s’afficher sous forme d’alerte signalant la présence d’un cycliste auprès des conducteurs à proximité via l’application de navigation Waze. Ce principe est similaire aux alertes sur les conditions de circulation, qui incitent les utilisateurs de Waze à redoubler de vigilance et à ralentir. Les conducteurs utilisant Waze sont ainsi davantage sensibilisés à la présence d’un cycliste devant eux ou à proximité sur la route. Pour les cyclistes, c’est un moyen supplémentaire de contribuer à rendre la pratique du vélo plus sûre.

Comment activer la fonctionnalité ?

Mettre à jour l’application. Téléchargez la dernière version de Garmin Connect depuis l’App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android).

Ouvrir le menu LiveTrack. Dans l’application, appuyez sur Plus (en bas à droite sur iOS ou via le menu latéral sur Android), puis sélectionnez Sécurité et suivi > LiveTrack .

Activer le partage Waze. Dans les paramètres de LiveTrack, activez l’option dédiée au partage de votre position en temps réel avec Waze.

Activer le démarrage automatique (recommandé). Cochez l’option Démarrage automatique dans le menu LiveTrack afin que la diffusion se lance sans manipulation à chaque sortie.

Conditions indispensables :

Garder son téléphone sur soi. Votre smartphone doit être connecté en Bluetooth à votre montre ou compteur Garmin avec les données mobiles (4G/5G) activées.

Lancer une activité vélo extérieur. Démarrez une activité de cyclisme en extérieur (route, VTT, gravel ou vélo électrique) sur votre appareil Garmin compatible.

Arrêt automatique. Dès que vous enregistrez ou terminez votre activité sur votre Garmin, votre position disparaît instantanément de Waze.

Tout appareil Garmin compatible avec LiveTrack, notamment les compteurs de vélo Edge® et les montres connectées Garmin compatibles, permet le partage de position en temps réel avec l’application Waze pendant une activité cycliste en extérieur, via un smartphone connecté. Lorsque vous choisissez d’activer cette fonctionnalité, seule votre position est partagée. Vos informations personnelles restent toujours protégées et ne sont pas transmises en dehors de Waze. La disponibilité des alertes signalant la présence d’un cycliste dans l’application Waze peut varier selon les régions. Par ailleurs, les conducteurs peuvent ne pas voir d’alerte dans les zones où les cyclistes sont déjà très présents, selon les critères définis par Waze.