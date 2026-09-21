Origine dévoile son vélo le plus rapide : le Fraxion X, fruit de plusieurs années de développement et d’optimisation aérodynamique.

Origine a dévoilé le Fraxion X, son nouveau modèle route taillé pour la performance. Chaque ligne, chaque section, chaque stratification de carbone a été pensée pour transformer l’énergie en vitesse. Après le Fraxion GTR, un vélo profilé, reconnu pour son équilibre entre rendement et polyvalence, Origine franchit une nouvelle étape. Plus aéro. Plus rapide. Plus radical. Le Fraxion X n’est pas une évolution du GTR.

Dans le monde du vélo, les discours marketing des watts mesurés en conditions standardisées, à 50 km/h, avec un vent continu et parfaitement aligné, sans mouvement du cycliste nous éloignent de l’essentiel, de l’origine de la performance. La réalité, c’est une route qui ne cesse de changer. Un vent qui tourne. Une relance au sommet d’une côte. Une sortie de virage. Un sprint à la pancarte. Une descente où la route est irrégulière. C’est cette réalité qui a guidé le développement du Fraxion X. Origine souhaitait créer un vélo rapide dans la vraie vie. Un vélo dont chaque relance procure cette sensation immédiate de vitesse. Un vélo dont le poids se fait oublier. Parce que la vitesse ne se résume pas à un chiffre.

Une R&D interne de pointe

L’ensemble du châssis a été optimisé grâce à de nombreuses simulations informatiques CFD (Computational Fluid Dynamics) ainsi qu’à des analyses par éléments finis (FEA), permettant d’affiner chaque détail et simuler le sillage du vélo, avant même la fabrication des premiers prototypes. Les impressions 3D ont permis de valider les premières hypothèses, avant de passer aux étapes de prototypages. Les itérations sur les layups ont permis d’affiner zone par zone, les valeurs des ingénieurs et les sensations de nos athlètes pour atteindre la symbiose parfaite. L’équilibre qui donne vie au vélo.

Le résultat est un cadre intégralement repensé offrant :

Une rigidité accrue de 11 % au niveau de la douille et de 16 % au boitier de pédalier

Une réduction de 5% du poids du cadre, malgré les tubes plus aérodynamiques

Un gain aérodynamique de 15 watts à 40 km/h

Un comportement plus efficace lors des accélérations et des changements de rythme

Une précision hors pair dans les trajectoires, ce qui en fait aussi un excellent descendeur

Un système complet

Le Fraxion X n’a jamais été pensé comme une addition de composants. Il a été conçu comme un système. Cadre, fourche, cockpit ont été développés ensemble afin que chaque élément améliore le fonctionnement des autres. L’AeroFlow Cockpit constitue l’une des pièces maîtresses. Alors que le Fraxion X était prêt à être lancé il y a un an, Origine a fait le choix de développer cette technologie pour offrir une performance totale. Situé en premier lieu de la surface frontale du vélo, il influence directement l’écoulement de l’air. La nouvelle douille de direction adopte un profil plus profond issu des dernières avancées en recherche aérodynamique. Sa forme guide le flux d’air pour épouser la forme du cadre afin de créer un écoulement laminaire. Elle intègre la fixation sur cockpit pour une ligne continue et un profil aussi pur que performant.

Le tube de selle épouse la roue arrière afin de préserver l’écoulement du flux d’air. Le cadre et la roue arrière forment un ensemble, une continuité face aux éléments. Le profil Kammtail du tube de selle contribue à maintenir un écoulement propre sur l’ensemble de la partie arrière du vélo. Partie d’une feuille blanche, la fourche présente des profils plus profonds et un écartement augmenté. Le bord d’attaque a été revu pour fendre efficacement l’air. Son profil fin et profond est inspiré de l’aéronautique. Sa largeur permet d’éliminer les perturbations autour de la roue avant et vers les jambes du cycliste. Cette nouvelle fourche améliore également la stabilité à haute vitesse.

Tige de selle et haubans

La nouvelle tige de selle Prymahl adopte un profil Kammtail. Plus fine, sa conception optimise simultanément l’aérodynamisme, la rigidité et le confort vertical. Les haubans abaissés et raccourcis offrent une meilleure transmission des efforts, notamment lors des relances, pour un dynamisme et une efficacité sans égal. Leur géométrie des haubans améliore également le comportement aérodynamique en s’insérant à l’horizontal pour réduire la traînée. Enfin, ils participent grandement au filtrage des vibrations afin de préserver l’efficacité sur les longues sorties.

Smart Carbon Layup, la recette secrète

La performance ne se résume pas à l’aérodynamisme. Le Fraxion X bénéficie de nouveaux drapages carbone développés pour répondre aux contraintes spécifiques de la performance. Le travail des fibres optimise la rigidité au niveau du boîtier de pédalier et de la douille de direction afin d’offrir une transmission de puissance immédiate, tandis que les haubans conservent une filtration verticale maîtrisée pour limiter la fatigue du cycliste. C’est dans ce travail de l’ombre, d’un niveau de technicité hors pair, qu’aucun chiffre marketing ne traduit, que l’expertise de pointe Origine fait la différence.

Les ingénieurs du bureau d’études concentrent toute leur expertise pour choisir finement les différents types de fibres haut module, selon leurs propriétés en termes de rigidité, de poids et de capacité de déformation. Elles sont ensuite disposées selon des orientations précises avec des enjeux de stratifications, afin de transférer l’énergie du cycliste sans perdition. Enfin, leur compaction et les techniques de moulage de pointe permettent un rendu parfait, tant techniquement que esthétiquement ainsi que optimisé pour le la légèreté sans surplus inutiles.

Deux fibres de carbone : Core et Lite

Le Fraxion X est décliné en deux choix de fibres de carbone différents: la version Core et la version Lite. Les deux fibres disposent du même design et des mêmes gains aéro, mais le choix de celle-ci impacte le poids et le comportement du vélo. En effet, la fibre Core se montre performante avec une légère tolérance, idéale pour le Granfondo par exemple. La fibre Lite quant à elle permet de gagner 150 grammes sur le kit-cadre. Elle se montre également plus réactive lors des relances et des accélérations. Elle est le choix des compétiteurs. Choisir sa fibre de carbone est ainsi le niveau ultime de la personnalisation proposé par Origine.

En complément, Origine propose une version RR qui pousse tous les curseurs au maximum. Cette version haut de gamme, au-delà de la fibre Lite, se voit dotée d’un boîtier à roulement céramique, de visserie titane, d’axes ultralights, d’un expandeur et d’un serrage de selle allégés, pour une chasse aux grammes absolue. Cette déclinaison ultime est disponible uniquement avec les composants les plus hauts de gamme pour une configuration allant jusqu’à 6,60 kg (en Sram Red avec les DT Swiss Arc 1100). C’est naturellement dans cette déclinaison RR que les professionnels rouleront en 2027. Le Fraxion X se place ainsi parmi les vélos aéro les plus légers du marché. Il prend un place de référence dans la catégorie des vélos à la fois aéro mais aussi léger que certains vélos ultra-light.

Développé et validé avec les professionnels

Les analyses CFD ont permis d’explorer des centaines de variantes.

Les calculs par éléments finis ont optimisé les rigidités.

Les essais mécaniques ont validé les hypothèses.

Puis sont venus les kilomètres. Encore et encore.

Chaque prototype est retourné sur les routes.

Modifié. Affiné. Testé à nouveau.

Ce travail d’itération performante entre les ingénieurs et les coureurs professionnels a permis de repousser l’exigence à un niveau sans précédent. Chaque décision est le fruit de choix techniques validés par l’expérience de la route. Jusqu’à obtenir un vélo qui ne cherche pas uniquement à réduire le coefficient de traînée, mais qui procure cette sensation rare de toujours pouvoir accélérer. Un vélo dont les sensations sont à la hauteur du gain en laboratoire.

« Dès les premiers kilomètres, j’ai ressenti d’excellentes sensations sur le nouveau Fraxion X. Le vélo se montre particulièrement nerveux au démarrage, très rapide sur les portions roulantes et remarquablement stable en courbe grâce à une base arrière qui offre un excellent appui. Sa rigidité, associée à un gain de poids de 300 g, permet de conserver davantage de vitesse sans avoir à fournir plus d’effort, avec un bénéfice très net en montée. Lors d’une sortie de 155 km et 2 000 m de dénivelé, j’ai même repris un KOM en développant 23 W de moins qu’avec le Fraxion GTR, dans des conditions similaires. C’est un vélo plus performant, plus efficace, tout en restant confortable avec un montage adapté », précise un testeur Origine qui évolue au sein du peloton professionnel.

Le vélo est naturellement crédité de l’homologation UCI. Il a déjà été aperçu sur le circuit professionnel et équipera l’intégralité des équipes sponsorisées par Origine pour la saison 2027, dans sa version Fraxion X RR.

Des évolutions jusque dans les moindres détails

La recherche de performance du Fraxion X ne s’arrête pas à son aérodynamisme ou à sa stratification carbone. Chaque détail du cadre a été repensé pour optimiser l’intégration, la fiabilité et l’expérience du cycliste. La batterie Shimano Di2 est désormais logée à l’intérieur du tube diagonal. Ce choix technique libère totalement la tige de selle, dont la section a pu être considérablement affinée afin de réduire la traînée aérodynamique tout en améliorant sa capacité de déformation verticale, au bénéfice du confort. Ce placement central et le plus bas possible permet aussi une meilleure répartition des masses avec un centre de gravité abaissé au maximum. À l’avant, un bloqueur de direction intégrant un amortisseur en polyuréthane limite la rotation à 140°, protégeant efficacement le cadre et le cockpit dans toutes les situations, sans compromettre la fluidité de pilotage.

Le serrage de selle, entièrement propriétaire et discrètement intégré sur le côté du cadre, participe à l’esthétique épurée du Fraxion X tout en garantissant un maintien fiable et une maintenance simplifiée. Pensé pour les conditions d’utilisation les plus exigeantes, le cadre intègre également une patte anti-chain suck, protégeant les fibres de carbone des dommages pouvant être causés par un déraillement de chaîne sous forte charge. Le Fraxion X est compatible avec les transmissions électroniques comme mécaniques. Cela permet de laisser le choix à chaque cycliste de sa configuration, sans lui imposer un standard.

Le “sur mesure”, la performance selon Origine

Chez Origine, la personnalisation fait partie intégrante de la performance. Le Fraxion X est disponible directement via le configurateur Origine avec deux niveaux de carbone permettant à chaque cycliste de choisir le niveau de performance correspondant à sa pratique. Du cyclosportif au plus haut niveau professionnel. Roues, transmissions, pneus, selle, couleurs, tous les composants sont personnalisables pour un vélo unique, à votre image. Avec sa fibre Core de référence, sa fibre Lite encore plus légère et réactive et sa déclinaison RR pour la légèreté ultime, Origine offre une amplitude de personnalisation inégalée.

Caractéristiques techniques du Fraxion X

Cadre carbone haut module

Procédés de fabrication SmartLay

Poids cadre nu : 875 g

Compatibilité UDH

Pneus jusqu’à 32 mm

Double plateau : 46/33 à 56/44

Mono : 44 à 56 dents

Tailles : XS, S, M, L, XL

Cockpit intégré : Largeurs : 380 / 400 / 420 mm. Longueurs : 80 / 90 / 100 / 110 / 120 mm. Rise : 0, 10, 20 mm

Prix du Fraxion X