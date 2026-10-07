Colnago présente le G5-X, son nouveau vélo de gravel orienté compétition, conçu à partir d’une expérience réelle en course.

Colnago présente le G5-X, son nouveau vélo de gravel pour la compétition. Guidé par le concept « Ace Everywhere » (l’as de tous les terrains), le G5-X est conçu pour être à la fois rapide et performant : un vélo qui reste réactif lorsque la course atteint ses limites, tout en assurant stabilité, confort et polyvalence sur tous les types de terrain. Le G5-X ne dérive pas d’un vélo de route existant. Le gravel s’est développé indépendamment des autres disciplines cyclistes, avec ses propres courses, ses exigences et ses défis techniques.

Les paramètres propres à la route, tels que le poids, la rigidité et l’aérodynamisme, ne peuvent pas être simplement transposés à un vélo de gravel. C’est pourquoi le G5-X a été développé en partant de l’usage réel, en tenant compte de chaque type de terrain et des exigences spécifiques propres aux différentes formes de compétition gravel.

Une approche de conception axée gravel

Pour orienter le développement, Colnago s’est appuyé sur quatre courses, chacune représentative d’un type de défi gravel différent :

La Traka (Gérone, Espagne) : descentes techniques, ascensions décisives et météo changeante. La course de gravel qui se rapproche le plus d’une classique d’un jour sur route.

Unbound Gravel (Emporia, Kansas) : rapide, longue et imprévisible. L’aérodynamisme, la rigidité et le confort sont primordiaux sur une épreuve impliquant environ 10 heures en selle ; de plus, la boue peut mettre fin à la course si le dégagement pour les pneus est insuffisant.

Badlands (Andalousie, Espagne) : une course d’ultra-distance en autonomie d’environ 750 à 800 km, avec des ascensions exigeantes et une grande variété de terrains. La maniabilité d’un vélo chargé et le confort sur longue distance sont déterminants.

GranGuanche Audax (Îles Canaries, Espagne) : une aventure en autonomie sur plusieurs jours, mêlant terrains volcaniques et traversées en ferry entre les îles. Tout l’équipement doit être transporté sur le vélo, de manière organisée et facilement accessible.

La performance pensée pour le gravel

Dégagement pour pneus de 53 mm (valeur nominale). Des pneus plus larges offrent un volume d’air supérieur, permettant aux cyclistes de rouler avec une pression plus basse. Cela se traduit par plus de confort et d’adhérence, un meilleur rendement sur terrain accidenté et une protection accrue contre les crevaisons. Le risque que la boue bloque les roues est réduit. (Le dégagement maximal du G4-X était de 45 mm.)

Angle de direction plus ouvert, associé à un déport de fourche (rake) accru. L’angle plus ouvert favorise la stabilité à haute vitesse et la confiance sur les terrains escarpés. Cela permet de conserver une direction légère et réactive, notamment à basse vitesse et dans les virages serrés.

Géométrie globale plus longue. Le G5-X garde sa trajectoire dans les descentes rapides. Le vélo se comporte de manière plus prévisible avec des sacoches chargées et offre une meilleure motricité dans les montées et en virage.

Boîtier de pédalier abaissé. Cela permet de baisser le centre de gravité du cycliste et compense l’utilisation de pneus plus larges, assurant une meilleure stabilité et une trajectoire plus sereine et prévisible dans les descentes rapides.

Nouvelle stratification du carbone. À la fois réactif et confortable, le cadre atténue les vibrations sur les routes rocailleuses ou dégradées tout en garantissant un transfert de puissance immédiat dans les montées et lors des accélérations franches.

Rangement, points de fixation et autres détails

Rangement intégré au cadre. Chambre à air, cartouche de CO₂, outils et kit de réparation se logent à l’intérieur du tube diagonal (sacoche de rangement et kit de réparation non inclus). Les poches du maillot restent libres, rien ne pend derrière la selle, le matériel de secours est protégé de la boue, de l’eau et de la poussière, et les emplacements pour porte-bidons restent disponibles pour l’hydratation ou des sacoches.

Six points de fixation. Deux points de fixation supplémentaires sur la fourche libèrent le triangle principal pour des bidons, une sacoche de cadre ou le rangement interne, tandis que des supports de fourche permettent d’emporter un petit sac étanche, une veste ou de la nourriture. Un seul vélo convient aussi bien aux courses courtes qu’aux épreuves d’ultra-distance.

Système Fidlock Twist Lock. Les cyclistes ont le choix entre des porte-bidons classiques et les supports Fidlock Twist Lock, qui verrouillent mécaniquement le bidon pour éviter qu’il ne s’éjecte sur terrain accidenté. Chaque G5-X est livré avec trois supports Fidlock Twist Lock.

Colnago CC.01 Wide. Ce cintre monocoque en carbone intégré présente un évasement (flare) de 30 mm de chaque côté (contre 10 mm pour le modèle route CC.01), pour une expérience de pilotage optimisée en gravel.

Tige de selle ronde de 27,2 mm. Une tige ronde et fine offre plus de flexibilité qu’un modèle plus large ou profilé (aéro), absorbant les vibrations lors des sorties au long cours, tout en offrant le plus large choix de modèles de remplacement.

Géométrie et tailles

Le G5-X est disponible en cinq tailles à géométrie sloping : 450, 480, 510, 540 et 570, avec une géométrie spécifique au gravel. Il est proposé en deux coloris : G501 Carbon Green (Vert carbone) et G502 Carbon Blue (Bleu carbone). Comme c’est la norme chez Colnago, le cadre est identique pour tous les montages. Il n’existe pas de cadre de série « B » pour les groupes de gamme inférieure.

Le G5-X est compatible uniquement avec les groupes électroniques et avec le standard UDH. Il accepte les plateaux en configuration mono-plateau (1x) jusqu’à 50 dents, ainsi que les configurations double plateau. Le G5-X équipé du groupe SRAM Red XPLR AXS E1 et des roues Zipp 303 XPLR SW est disponible immédiatement. Les autres configurations seront disponibles à partir de la mi-novembre.