Look dévoile le G85 Cezal RS, un vélo gravel carbone haute performance co-développé avec le coureur professionnel Russell Finsterwald.

Look dévoile le G85 Cezal RS, un vélo gravel carbone haute performance, développé spécifiquement pour les cyclistes en quête de précision, de réactivité et de vitesse sur moyennes et longues distances. Conçu, assemblé et testé au siège de Look en Bourgogne, ce nouveau modèle RS associe l’héritage de la marque française au plus haut niveau de la course sur route à une géométrie qui fait la différence dans les passages décisifs de toute course gravel. Doté d’une géométrie gravel moderne, le G85 Cezal RS a été pensé pour les exigences du terrain.

Articulé autour de trois piliers (agilité, maniabilité, réactivité), il fait passer les besoins de la compétition en premier pour proposer un montage prêt à gagner dans 99 % des situations de course. Version course du G85 Cezal, il conserve la géométrie qui a fait la réputation de la plateforme : bases arrière courtes de 425 mm, avant vif et pilotage exceptionnel. Plutôt que de sacrifier la performance globale à la surenchère aéro qui gagne le gravel chaque saison, Look a placé l’aérodynamisme là où il rapporte vraiment : la position du cycliste et le cockpit. Tout le reste a été pensé et optimisé pour la maniabilité, la tenue de route et le transfert de puissance ; là où les secondes qui font la différence peuvent être perdues : dans les descentes, sur les portions cassantes et quand la fatigue s’installe en fin de course.

Du prototype au podium

Le G85 Cezal RS accepte des pneus jusqu’à 57 mm à l’avant et 50 mm à l’arrière en 1x (45 mm en 2x). C’est un choix délibéré de Look, qui a privilégié des bases courtes et un comportement nerveux plutôt qu’un passage de pneus maximal. Co-développé avec le coureur gravel professionnel Russell Finsterwald, le G85 Cezal RS a été peaufiné directement en course. Finsterwald a remporté la Belgian Waffle Ride (BWR) Arizona 2026 sur un prototype et signé un top 20 sur The Traka 360. Ses retours ont directement influencé le produit final.

Russell Finsterwald : « Co-développer le G85 Cezal RS et le mener directement à la victoire sur des courses exigeantes m’a montré de quoi ce vélo est capable. Il répond instantanément quand on attaque, et son comportement est si prévisible qu’on reste serein et rapide pendant des heures sur du gravel cassant. On n’a jamais à lever le pied. »

Le G85 Cezal RS bénéficie du savoir-faire carbone de Look : son drapage haut module (HM) repensé fait gagner 200 grammes sur le seul cadre par rapport au G85 Cezal standard. Ce layup augmente la rigidité au boîtier de pédalier de 19 % et celle de la douille de direction de 20 % par rapport au modèle de base, au service des sprints, des montées et des accélérations, sans rien céder sur le confort là où il est nécessaire. À l’arrière, les haubans 3D Wave Flex System filtrent 15 % des vibrations sans pénaliser le transfert de puissance latéral, et maintiennent les roues au contact du terrain. Cela évite toute perte de puissance liée aux interruptions de pédalage, et dispense de passer à des pneus plus larges au détriment du rendement.

Layup et architecture de performance globale

Avec un poids de seulement 1 000 g (taille M), le cadre a été conçu pour résister à des forces d’impact supérieures de 50 % aux exigences de la norme ISO. La rigidité de la douille de direction atteint un score Zedler de 94 (devant le vélo de route 795 Blade RS 3 de LOOK, à 90), pour une direction d’une précision chirurgicale, même sur les parcours gravel les plus durs.

Avec le G85 Cezal RS, Look a privilégié, dans sa conception aérodynamique, le contrôle en situation réelle plutôt que des tubes très profilés. Sur une simulation de course de 146 km, des cadres purement aéro ont fait gagner 137 secondes sur le papier. Mais un vélo rigide et inconfortable peut coûter de 63 à 84 secondes dans les descentes techniques, et de 60 à 100 secondes en interruptions de pédalage sur les irrégularités. Le résultat : la preuve que le confort, le contrôle et la position du cycliste permettent d’aller plus vite sur de vrais parcours gravel.

Romain Simon, chef de produit chez Look :

« Avec le G85 Cezal RS, nous ne voulions pas obliger les cyclistes à choisir entre poids et polyvalence : nous avons donc conçu une plateforme unique qui couvre pratiquement tous les scénarios. Notre équipe route connaît l’aérodynamique sur le bout des doigts, et c’est précisément pour cela que nous avons choisi de ne pas sacrifier le contrôle du cycliste à des gains aérodynamiques marginaux. »

Caractéristiques principales du Look G85 Cezal RS

Nouveau layup en carbone haut module : 200 g de moins que le G85 Cezal (cadre de 1 000 g, taille M).

Rigidité +20 % à la douille de direction et +19 % au boîtier de pédalier (Zedler, d’axe à axe).

3D Wave Flex System : filtrage de 15 % des vibrations, sans perte de transfert de puissance latéral.

Passage de pneus de 57 mm à l’avant / 50 mm à l’arrière en 1x, 45 mm en 2x ; géométrie compatible avec les fourches suspendues de 60 mm.

Boîtier de pédalier T47, patte UDH, axes traversants de 12 mm, disques flat mount de 160 mm, tige de selle carbone LOOK LS1 27,2 mm, compatible 1x/2x (50 dents max.).

Testé selon la norme ISO d’impact frontal +50 %.

Assemblé à Nevers, en France, et garanti à vie.

Prix et disponibilité

Kit cadre G85 CezalRS (Raw Carbon / Chrome Orange) : 3 290 €

Comprend le cadre, le boîtier de pédalier Token T47, la visserie flat mount 160 mm et la tige de selle carbone LOOK LS1 27,2 mm

G85 CezalRS SRAM Force XPLR 1x (Hypershift Blue) : 6 990 €

Poids : 8,3 kg ; plateau 40 dents, cintre Deda Superzero Carbon et potence Superbox à intégration totale, roues Fulcrum Sharq C25 42 mm, pneus Hutchinson Touareg Race 700x45c

G85 CezalRS SRAM RED XPLR 1x (Chrome Orange & Black UD) : 8 990 €