Paul Penhoët rejoint la formation néerlandaise Picnic-PostNL pour les saisons 2027 et 2028.

Après avoir passé sept saison chez Groupama-FDJ United (contrat renouvelé pour la dernière fois en 2024) où il a fait ses débuts chez les espoirs, le sprinteur français Paul Penhoët a annoncé officiellement son arrivée au sein de Picnic-PostNL ce mardi sur ses réseaux sociaux. Le coureur originaire de Clamart dans les Hauts-de-Seine a signé avec la formation néerlandaise pour deux saisons.

« Très heureux de rejoindre Picnic-PostNL pour les deux prochaines saisons, a déclaré le coureur de 24 ans sur son compte Instagram. Une très belle équipe avec une sacrée histoire et une culture autour du sprint. Merci Groupama-FDJ United pour ces sept belles années de travail et de progression. »

Aux côtés de Louka Lesueur et Warren Barguil

Paul Penhoët a terminé une saison sans victoire en 2026, mais a notamment terminé troisième de la dernière étape du Giro d’Italia. On le retrouve aussi à la sixième place du classement de la Classic Velox de Vitré en Bretagne, quatrième de l’ADAC Cyclassics à Hambourg en Allemagne ou encore deuxième d’une étape du Tour d’Andalousie.

Il retrouvera notamment son compatriote Louka Lesueur, qui a lui aussi annoncé sa signature chez Picnic-PostNL cette semaine et pour deux saisons, ou encore le coureur breton Warren Barguil, engagé dans l’équipe depuis 2023.