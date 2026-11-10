L’entreprise française XEFI devient le nouveau sponsor-titre de SA Vendée Cyclisme et succède ainsi à TotalEnergies.

Exit TotalEnergies, la formation de Jean-René Bernaudeau, SA Vendée Cyclisme, portera désormais le nom de XEFI, son nouveau sponsor-titre. La nouvelle a été annoncée ce mardi lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à Arcueil, dans le Val-de-Marne, en présence de Sacha Rosenthal, fondateur et président de XEFI, et de Jean-René Bernaudeau, mettant ainsi fin au suspense qui planait quant à l’avenir de l’équipe ProTeam.

Fondée en 1997, XEFI est une entreprise française « spécialiste des services informatiques pour les TPE et PME », comme indiqué dans le communiqué. Ce nouveau partenariat est valable pour les trois prochaines saisons et doit assurer à l’équipe un avenir serein dans le milieu professionnel. Celle-ci vise bien évidemment une participation au Tour de France 2027.

C'est officiel : XEFI devient le sponsor-titre de Vendée Cyclisme !



À partir de la saison 2027 et pour 3 saisons, l'équipe professionnelle de Jean-René Bernaudeau, basée en Vendée, portera le nom de XEFI.



Une équipe historique du cyclisme français, qui a lancé des coureurs… pic.twitter.com/0Bq4wsJXh5 — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) November 10, 2026

Un retrait de TotalEnergies acté depuis 2025

Le retrait de TotalEnergies en tant que partenaire de la formation vendéenne était acté depuis septembre 2025 et l’annonce d’un nouveau sponsor-titre se faisait attendre, faisant craindre la fin d’une aventure pour l’équipe. Jean-René Bernaudeau a ainsi pu rassurer ses équipes ce mardi.

« Depuis la création du CREF en 1991 puis de Vendée U – Primeo Énergie, notre volonté reste la même : donner aux jeunes de notre territoire les chances que j’ai moi-même eu la possibilité de saisir. Former des sportifs, mais surtout construire des personnes. L’abnégation, le courage, la solidarité sont les valeurs que nous défendons depuis toujours. Ce rapprochement avec XEFI nous permet de les faire vivre et de leur donner une nouvelle dimension sur ce projet à moyen terme, qui nous excite tous », s’est félicité Jean-René Bernaudeau.

XEFI n’est pas totalement nouvelle dans le monde du cyclisme. L’entreprise était le sponsor du VC Villefranche-Beaujolais (Continentale fédérale) depuis 2018. TotalEnergies était le sponsor de l’équipe depuis 2020, après le rachat de l’ancien partenaire de Vendée Cyclisme, Direct Énergie, en 2020. Auparavant, l’équipe avait été sponsorisée par Bonjour-Toupargel (2000-2002), Brioche La Boulangère (2003-2004), Bouygues Télécom (2005-2010) et Europcar (2011-2015).