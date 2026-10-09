Ridley présente le Falcn RS 2.0, un modèle entièrement repensé ne pesant que 6.2 kg dans sa configuration la plus légère.

Le Falcn RS 2.0 est le vélo de course Aero-to-Weight (compromis aéro-poids) de Ridley, développé autour d’une mission claire : réduire le poids au maximum sans faire de compromis sur la vitesse et les performances. Le résultat est un vélo de course exceptionnellement léger, réactif et joueur, qui excelle dans les ascensions tout en exprimant pleinement son potentiel sur les routes vallonnées et lors des sorties rapides en groupe.

Le Falcn RS 2.0 est bien plus qu’une version allégée de son prédécesseur. Le cadre, la fourche et la tige de selle ont été entièrement repensés, permettant de réduire leur poids total de 12 % par rapport à la génération précédente. Le résultat est un cadre de seulement 705 grammes en taille M, tout en conservant une rigidité latérale digne d’un vélo de course aérodynamique. Il en résulte un vélo qui ne paraît pas seulement léger lorsqu’on le soulève, mais qui se montre surtout léger, direct et vivant dès que l’on appuie sur les pédales. Avant même son lancement officiel, le Falcn RS 2.0 avait déjà été testé au plus haut niveau. Lors du Tour de France 2026, plusieurs coureurs d’Uno-X Mobility ont roulé avec le vélo, tandis que le porteur du maillot jaune Torstein Træen l’a utilisé en montagne.

12 % plus léger

Chaque gramme compte. C’est pourquoi le Falcn RS 2.0 a été entièrement repensé, plutôt que de simplement poursuivre l’optimisation de la génération précédente. Les ingénieurs Ridley ont revu le carbon lay-up et réduit les chevauchements entre les couches de carbone, tout en conservant stratégiquement la matière là où elle est structurellement nécessaire. Résultat : le frameset – cadre, fourche et tige de selle – est 12 % plus léger que celui de la génération précédente, avec un cadre de seulement 705 grammes en taille M. Surtout, cette réduction de poids ne se fait pas au détriment des performances. La rigidité latérale reste au niveau d’un vélo de course aero, permettant au Falcn RS 2.0 d’accélérer instantanément et de transmettre efficacement la puissance à la route.

Aero-to-Weight Le Falcn RS 2.0 ne se résume pas à un faible poids. Ridley associe cette plateforme carbone ultralégère à des formes de tubes optimisées sur le plan aérodynamique, afin que le vélo reste efficace à haute vitesse. Des transitions plus fluides entre les différents tubes du cadre permettent de réduire la quantité de matière sans compromettre les performances aérodynamiques. Les composants ont eux aussi été sélectionnés dans le respect de cette philosophie Aero-to-Weight. La tige de selle aero élancée combine faible poids et profil aérodynamique, tandis que le cockpit Nimbus Pro entièrement intégré optimise les flux d’air autour de l’avant du vélo et aide le coureur à adopter plus facilement une position de course efficace. Le résultat est un vélo qui ne cherche pas simplement à être le plus léger possible, mais qui trouve un équilibre entre vitesse en montée et efficacité aérodynamique.

Une géométrie de course progressive Le Falcn RS 2.0 bénéficie d’une géométrie entièrement nouvelle, développée en collaboration avec les coureurs et les bike fitters d’Uno-X Mobility. Les enseignements tirés de milliers de kilomètres de courses WorldTour ont servi de base à une position de course moderne, en phase avec l’évolution du peloton professionnel. L’angle de tube de selle plus fermé de 76° est identique sur toutes les tailles de cadre et positionne le coureur plus au centre du vélo. Associé à un reach plus long et à un stack plus élevé, il crée une position moderne avec un angle de hanche plus ouvert, favorisant un pédalage efficace et davantage de confort lors des efforts prolongés. Le boîtier de pédalier légèrement plus bas apporte également davantage de stabilité et de confiance lorsque la vitesse augmente. Le résultat est une géométrie qui combine efficacité et contrôle avec le comportement direct, réactif et joueur que l’on attend d’un véritable vélo de course. Une plateforme de course légère et complète



Un cadre extrêmement léger ne représente qu’une partie d’un vélo destiné à grimper rapidement. C’est pourquoi Ridley a également sélectionné des composants capables de renforcer la philosophie Aero-to-Weight du Falcn RS 2.0. Selon la configuration, le vélo est équipé de roues AX Lightness Ultra SL, Forza Skiron RSR ou Mavic Comete 50, tandis que les pneus Vittoria Corsa PRO Speed avec chambres à air TPU légères et la selle Selle Italia SLR Racing Replica contribuent à maintenir un poids système réduit. Dans sa configuration la plus légère, le Falcn RS 2.0 complet ne pèse que 6,2 kg en taille M, sans pédales. La version SRAM Force AXS affiche 6,65 kg et la version Shimano Ultegra Di2 6,8 kg. La configuration la plus légère passe ainsi même sous la limite de poids minimale officielle de l’UCI pour les vélos de course, offrant aux coureurs professionnels une liberté supplémentaire pour opter pour des composants plus aérodynamiques ou pour d’autres choix de composants.

Bien plus qu’un grimpeur

Le Falcn RS 2.0 a été développé avec Uno-X, mais il ne s’agit certainement pas d’un vélo exclusivement destiné aux coureurs professionnels ou aux purs grimpeurs. Le développeur produit Bert Kenens le souligne également : « Le FALCN RS 2.0 s’adresse à tous ceux qui aiment un vélo de course léger et vivant, qui réagit instantanément dès que l’on appuie sur les pédales. Grâce à la combinaison d’un faible poids, d’une efficacité aérodynamique et d’une géométrie moderne, le vélo se sent aussi à l’aise dans les Ardennes que lors d’une sortie rapide avec un club sur des routes plates. »

Cette polyvalence définit également la place du Falcn RS 2.0 au sein de la gamme de vélos de course Ridley. Là où le Noah Fast privilégie des performances aérodynamiques maximales sur les parcours plats et rapides, le Falcn RS 2.0 opte délibérément pour un autre équilibre. Les deux vélos sont complémentaires et constituent ensemble la plateforme performance road de Ridley.