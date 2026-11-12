Dix ans plus tard, les Championnats d’Europe sur route UEC reviennent au Danemark, dans les villes de Silkeborg et Herning.

Le Conseil d’Administration de l’Union Européenne de Cyclisme (UEC) a officiellement attribué l’organisation des championnats d’Europe sur route 2027, prévue du 28 septembre au 3 octobre, à deux villes emblématiques de la tradition cycliste danoise : Silkeborg, qui accueillera les épreuves contre-la-montre, et Herning, théâtre des courses sur route et déjà vedette de l’édition 2017. Ce sera donc un retour dix ans après la deuxième édition des Championnats d’Europe sur Route UEC, qui avaient vu, notamment à Herning, Alexander Kristoff et Marianne Vos s’imposer dans les épreuves en ligne Élites.

Enrico Della Casa, Président de l’UEC :

« Revenir au Danemark après dix ans est pour nous une grande source de satisfaction. En 2017, ce Pays a accueilli la deuxième édition des Championnats d’Europe sur Route ouverts à la catégorie Élites, en croyant dès le début en un projet qui en était alors à ses débuts. Aujourd’hui, nous y revenons avec une manifestation qui a pris une ampleur considérable et qui est devenue un événement d’envergure mondiale, capable d’attirer l’attention des médias et des passionnés du monde entier. Avec le Danemark en 2027, les Pays-Bas en 2028 et l’Italie, avec les Abruzzes, en 2029, les trois prochaines années s’annoncent très prestigieuses pour les Championnats d’Europe Route UEC. »