L’équipe de France est devenue, ce mardi, championne d’Europe du relais mixte 2026. Au terme de ces deux boucles vallonées identiques parcourues par les hommes (Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Thibault Guernalec) puis les femmes, (Juliette Berthet, Cédrine Kerbaol, Maëva Squiban), les Français ont réalisé le meilleur temps, en 1h19″, à plus de 43,5 km/h de moyenne. Quelques jours après avoir pris la médaille d’argent lors des mondiaux, l’équipe de France conserve son titre de championne d’Europe. Comme l’an dernier, elle devance l’Italie, +1:12″ championne du monde en titre. Le Luxembourg complète le podium de ce relais mixte à 3:34″. Après ses victoires en 2023 et 2025, la France devient championne d’Europe de la discipline pour la troisième fois.

🇫🇷 LA FRANCE CHAMPIONNE D’EUROPE DU RELAIS MIXTE ! Déjà sacrés l’an dernier, les Bleus conservent leur titre en devançant l’Italie ! 👏 Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Thibault Guernalec, Juliette Berthet, Cédrine Kerbaol et Maëva Squiban #lequipeVELO https://t.co/kgTuqIWz9K — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) October 6, 2026

Le classement des championnats d’Europe relais mixte 2026

France Italie Luxembourg





Data powered by FirstCycling.com