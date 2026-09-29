Les sélections françaises pour les championnats d’Europe de cyclisme, qui ont lieu du 2 au 7 octobre en Slovénie, ont été dévoilées.

Thomas Voeckler et Paul Brousse ont dévoilé les sélections fraçaises pour les championnats d’Europe de cyclisme 2026, qui prennent leurs quartiers en Slovénie, autour de Ljubljana et Šenčur, du 2 au 7 octobre. Le circuit, qui semble taillé pour les grimpeurs-puncheurs, promet une course rude en cette fin de saison.

Les ambitions françaises La sélection Hommes Élite Course en ligne :

Alex Baudin

Julien Bernard

Léo Bisiaux

Clément Braz Afonso

Romain Grégoire

Mathys Rondel

Pavel Sivakov

Kévin Vauquelin

Contre-la-montre :

Bruno Armirail

Maxime Decomble

Relais mixte :

Bruno Armirail

Rémi Cavagna

Un coureur à définir

Concernant les Hommes Élite, on retrouve Bruno Armirail dans son registre, engagé à la fois dans l’épreuve individuelle et dans le relais mixte. À Montréal, il avait réalisé une performance particulièrement solide dans le relais mixte, mais avait connu davantage de difficultés dans le contre-la-montre individuel, une contre-performance qu’il avait lui-même eu du mal à expliquer, avant de se rassurer quelques jours plus tard sur la course en ligne. Pour la course en ligne, la sélection masculine réunira plusieurs générations et plusieurs registres. Pavel Sivakov apportera son expérience des grands rendez-vous internationaux et des courses exigeantes, tandis que Kevin Vauquelin, Romain Grégoire et Léo Bisiaux seront particulièrement attendus sur un tracé qui correspond à leurs qualités.

La sélection Femmes Élite

Course en ligne :

Juliette Berthet

Léa Curinier

Cédrine Kerbaol

Célia Le Mouel

Marie Le Net

Émilie Morier

Evita Muzic

Maëva Squiban

Contre-la-montre :

Juliette Berthet

Cédriner Kerbaol

Relais mixte :