Les sélections françaises pour les championnats d’Europe de cyclisme, qui ont lieu du 2 au 7 octobre en Slovénie, ont été dévoilées.
Thomas Voeckler et Paul Brousse ont dévoilé les sélections fraçaises pour les championnats d’Europe de cyclisme 2026, qui prennent leurs quartiers en Slovénie, autour de Ljubljana et Šenčur, du 2 au 7 octobre. Le circuit, qui semble taillé pour les grimpeurs-puncheurs, promet une course rude en cette fin de saison.
Les ambitions françaises
La sélection Hommes Élite
Course en ligne :
- Alex Baudin
- Julien Bernard
- Léo Bisiaux
- Clément Braz Afonso
- Romain Grégoire
- Mathys Rondel
- Pavel Sivakov
- Kévin Vauquelin
Contre-la-montre :
- Bruno Armirail
- Maxime Decomble
Relais mixte :
- Bruno Armirail
- Rémi Cavagna
- Un coureur à définir
Concernant les Hommes Élite, on retrouve Bruno Armirail dans son registre, engagé à la fois dans l’épreuve individuelle et dans le relais mixte. À Montréal, il avait réalisé une performance particulièrement solide dans le relais mixte, mais avait connu davantage de difficultés dans le contre-la-montre individuel, une contre-performance qu’il avait lui-même eu du mal à expliquer, avant de se rassurer quelques jours plus tard sur la course en ligne. Pour la course en ligne, la sélection masculine réunira plusieurs générations et plusieurs registres. Pavel Sivakov apportera son expérience des grands rendez-vous internationaux et des courses exigeantes, tandis que Kevin Vauquelin, Romain Grégoire et Léo Bisiaux seront particulièrement attendus sur un tracé qui correspond à leurs qualités.
La sélection Femmes Élite
Course en ligne :
- Juliette Berthet
- Léa Curinier
- Cédrine Kerbaol
- Célia Le Mouel
- Marie Le Net
- Émilie Morier
- Evita Muzic
- Maëva Squiban
Contre-la-montre :
- Juliette Berthet
- Cédriner Kerbaol
Relais mixte :
- Juliette Berthet
- Cédriner Kerbaol
- Maëva Squiban
Chez les femmes, les Françaises présentent également une équipe particulièrement dense. Sur la course en ligne, la France pourra surtout compter sur une impressionnante continuité. Parmi les habituées des grands rendez-vous, seule Célia Géry, désormais tournée vers sa saison de cyclo-cross, manquera à l’appel. Cédrine Kerbaol, Juliette Berthet et Évita Muzic enchaîneront ainsi les championnats du monde et d’Europe. À leurs côtés, Maeva Squiban et Marie Le Net complèteront un collectif expérimenté, tandis que Célia Le Mouel et Léa Curinier apporteront leur jeunesse et leur capacité à accompagner les mouvements de course. Émilie Morier sera également de la partie.
La relève française également au rendez-vous
La France sera également représentée dans les catégories jeunes, avec une sélection U23 Hommes et une équipe Juniors Femmes. Chez les U23, Théophile Vassal, Soann Ruesche et Louka Lesueur porteront notamment les couleurs tricolores, avec l’ambition de se mêler à la lutte sur un parcours slovène qui devrait également favoriser les coureurs offensifs. Chez les Juniors, Thaïs Poirier, double championne de France en titre, sera l’une des têtes d’affiche françaises, aux côtés notamment de Noémie Jurado, récente championne de France de Gravel. Deux sélections qui permettront à la France de miser, une nouvelle fois, sur une génération appelée à prendre progressivement le relais chez les élites.
Après les Mondiaux de Montréal, où les Français avaient notamment décroché (à nouveau) la deuxième place du relais mixte et où Cédrine Kerbaol avait pris la cinquième place du contre-la-montre, ces Championnats d’Europe offriront une nouvelle occasion aux Bleus de conclure leur saison internationale sur une note forte.