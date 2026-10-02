Hector Alvarez (Espagne) est devenu, ce vendredi, champion d’Europe de la course en ligne dans la catégorie Espoirs. L’Espagnol a attaqué à deux tours de l’arrivée. Alors qu’il a été repris par un trio dans la troisième et dernière ascension de Mozjanca (2.1 km à 10.1 %), le coureur de la Lidl-Trek Future Racing a placé une nouvelle attaque dans le final, lui permettant de s’imposer en solitaire à Sencur. Il devance Jan Michal Jackowiak (Pologne) et Niels Driesen (Belgique).

🥇 🇪🇺 El alicantino Héctor Álvarez, nuevo campeón de Europa de ciclismo sub-23. Tras conseguir 2 medallas en el Mundial de Montreal, el ciclista de Alfàs del Pi ha logrado por fin el oro en el #EuroRoad26 de Liubliana. 🇪🇸 Presente y futuro del ciclismo 🚴 español. ¡Enhorabuena,… pic.twitter.com/0NVKy2vgNc — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) October 2, 2026

Une semaine après sa médaille d’argent sur les championnats du monde à Montréal, Alvarez est sacré champion d’Europe. Premier Français, Lenaic Langella prend la 15ème place alors que le leader tricolore, Maxime Vezie, a été victime d’une chute. Dans la matinée, la Suissesse Mara Winter a décroché le titre chez les Espoirs Femmes devant Nienke Vinke (Pays-Bas) et la championne du monde Viktória Chladoňová (Slovaquie).

Le classement des championnats d’Europe Espoirs 2026

Hector Alvarez Jan Michal Jackowiak Niels Driesen





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