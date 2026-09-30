Quelques jours après les mondiaux, place aux championnats d’Europe qui ont lieu en Slovénie. Programme, parcours, favoris,… Voici la présentation des épreuves.

La 32ème édition des championnats d’Europe de cyclisme ont lieu du 2 au 7 octobre 2026 à Ljubljana, capitale de la Slovénie. Répartis sur cinq jours de compétition, les championnats d’Europe de cyclisme sur route 2026 de l’UEC comprendront 14 épreuves dans les catégories Juniors, Espoirs et Élites. Outre les courses en ligne, le programme inclut des contre-la-montre individuels ainsi que le contre-la-montre par équipes en relais mixte. L’an dernier, Tadej Pogacar (Slovénie) et Demi Vollering (Pays-Bas) avaient décroché le titre européen sur la course en ligne tandis que Remco Evenepoel (Belgique) et Marlen Reusser (Suisse) avaient dominé le CLM.

Le palmarès des championnats d’Europe de cyclisme

Contre-la-montre

Course en ligne

Le programme des championnats d’Europe 2026

Vendredi 2 octobre :

Course en ligne Femmes U23 (départ à 9h00)

Course en ligne Hommes U23 (départ à 13h30)

Samedi 3 octobre :

Course en ligne Hommes Juniors (dès 9h00)

Course en ligne Femmes Élite (dès 13h30)

Nos favorites :





Elisa Longo Borghini (Italie) ☆☆☆





Marlen Reusser (Suisse) ☆☆





Paula Blasi (Espagne) ☆☆





Juliette Berthet (France) ☆





Dimanche 4 octobre :

Course en ligne Femmes Juniors (dès 9h00) Course en ligne Hommes Élite (dès 12h30)

Remco Evenepoel (Belgique) ☆☆☆





Giulio Ciccone (Italie) ☆☆





Juan Ayuso (Espagne) ☆





Primoz Roglic (Slovénie) ☆





Romain Grégoire (France) ☆





Mardi 6 octobre : Relais mixte Juniors (dès 11h00)

Relais mixte Élite (dès 15h30)

Mercredi 7 octobre :

Contre-la-montre Femmes Juniors (dès 9h15)

Contre-la-montre Hommes Juniors (dès 10h10)

Contre-la-montre Femmes U23 (dès 11h30)

Contre-la-montre Hommes U23 (dès 12h20)

Contre-la-montre Femmes Élite (dès 14h30)

Nos favorites :





Marlen Reusser (Suisse) ☆☆☆





Elisa Longo Borghini (Italie) ☆





Cédrine Kerbaol (France) ☆





Contre-la-montre Hommes Élite (dès 16h15)

Nos favoris :





Jakob Söderqvist (Suède) ☆☆





Callum Thornley (Grande-Bretagne) ☆





Primoz Roglic (Slovénie) ☆





Comment suivre les championnats d’Europe de cyclisme à la TV ?

Les championnats d’Europe de cyclisme 2026 seront diffusés en direct sur les antennes de la chaîne L’Équipe 21 et d’Eurosport.