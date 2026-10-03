Demi Vollering (Pays-Bas) est devenue, ce samedi, championne d’Europe de la course en ligne 2026. Comme la semaine dernière lors des championnats du monde, Vollering a attaqué suite au gros travail de sa compatriote Puck Pieterse. Une nouvelle fois, personne n’a été en mesure de suivre la championne du monde, qui a attaqué dans la deuxième et dernière ascension de Možjanca (2.1 km à 10.4%). Vollering s’impose en solitaire et conserve son titre de championne d’Europe.

La leader de la FDJ United-Suez ne portera donc pas le maillot étoilé la saison prochaine, au profit de son maillot arc-en-ciel de championne du monde. Elle devance sa coéquipière Puck Pieterse et Marlen Reusser (Suisse), alors que Kasia Niewiadoma (Pologne) a chuté dans le dernier virage. Première Française, Juliette Brethet prend la 7ème place.

Le classement des championnats d’Europe Femmes 2026

  1. Demi Vollering
  2. Puck Pieterse
  3. Marlen Reusser


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Crédit : FDJ United-Suez