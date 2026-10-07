Primoz Roglic (Slovénie) est devenu, ce mercredi, champion d’Europe du contre-la-montre 2026. Au terme du parcours vallonné de 22 km autour de Šenčur, Roglic a réalisé le meilleur temps en 28:16″, à plus de 46 km/h de moyenne. Il devance les Français Bruno Armirail, +0:07″ et Maxime Decomble, +0:29″, qui offrent deux nouvelles médailles à l’équipe de France sur cette dernière épreuve des championnats d’Europe 2026. À 36 ans, Roglic décroche sa deuxième victoire de la saison 2026 et décroche le premier titre européen de sa carrière, à domicile.

Primoz Roglic champion d’Europe du contre-la-montre devant deux Français : Bruno Armirail et Maxime Decomble ! #EuroRoad26 #LesRP https://t.co/h2VD1PKIbS — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 7, 2026

Le classement des championnats d’Europe du CLM 2026

Primoz Roglic Bruno Armirail Maxime Decomble





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