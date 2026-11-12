Colnago annonce la sortie de POG1 – La Naissance d’une Légende, un nouveau long métrage documentaire dédié à Tadej Pogačar.

Colnago a dévoilé les premiers extraits de son nouveau documentaire, POG1 – La Naissance d’une Légende. Ce film d’une heure et 24 minutes explore la personnalité, les relations et les moments marquants de Tadej Pogacar. Il sera diffusé en avant-première le 13 novembre à 16h00 sur la chaîne YouTube de Colnago, où il sera disponible gratuitement dans le monde entier. Développé en étroite collaboration avec Pogačar et son équipe, POG1 va au-delà des victoires, des records et des performances marquantes qui ont fait de lui l’une des figures les plus emblématiques du sport contemporain.

L’homme derrière le champion

Ce documentaire explore l’homme derrière le champion : ses débuts, l’environnement dans lequel il a grandi, les relations qui l’ont façonné, les défaites dont il a tiré des leçons et les moments qui ont marqué son ascension extraordinaire, d’un jeune coureur slovène au sommet du cyclisme professionnel. À travers des interviews exclusives, des témoignages personnels, des documents d’archives et des points de vue inédits, POG1 rassemble les voix de ceux qui ont accompagné Pogačar tout au long de son parcours.

Ce documentaire présente les témoignages de Vincenzo Nibali, Ernesto Colnago, Matt Stephens, Andrej Hauptman et Son Excellence Matar Suhail Ali Al Yabhouni Aldhaheri , ainsi que de membres de la famille, de l’équipe et des proches de Pogačar. Ensemble, leurs témoignages offrent différents points de vue sur son talent, sa personnalité et son impact sur le sport. Parmi les histoires présentées dans le film figure celle d’Andrej Hauptman, qui a remarqué le jeune Slovène pour la première fois lors d’une course pour enfants à Ljubljana.