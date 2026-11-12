Look présente une édition limitée du 795 Blade RS 3 avec l’artiste Julia Hariri, qui place la silhouette féminine au cœur de son œuvre.

Look dévoile le deuxième volet de sa série The Art Of Cycling : une collaboration exclusive autour du 795 Blade RS 3 avec l’artiste germano-iranienne Julia Hariri, installée à Berlin. Limitée à 50 exemplaires seulement dans le monde, cette édition spéciale réunit le vélo de route phare de Look et l’œuvre singulière de Julia Hariri. Chaque collection complète comprend le cadre et la fourche carbone 795 Blade RS 3 avec la tige de selle carbone Look Aeropost 5, une paire de pédales Keo Blade Ceramic TI en édition spéciale dans un coffret collector Julia Hariri, un tirage officiel de l’œuvre originale au format 40 × 60 cm et un tote bag en coton dédié.

The Art Of Cycling

« La série The Art Of Cycling invite des artistes et des créateurs dont la vision éveille quelque chose en nous, chez Look, du design et de la mode jusqu’à la musique. Chaque édition est une rencontre : leur imaginaire rejoint les mains et le savoir-faire des femmes et des hommes de Look (designers, artisans et monteurs) qui transforment une idée en objet de désir. La performance a toujours été notre langage. La course, l’ingénierie, la quête de vitesse au gramme près. Nous avons donné au cyclisme sa première pédale automatique et le premier vélo en carbone vainqueur du Tour de France. »

« Cet héritage est bien réel, mais il n’a jamais raconté toute notre histoire.Dès l’origine, nous nous sommes aussi attachés à ce qui va au-delà des chiffres de la performance. La beauté. Le geste artisanal. L’expression. Pour nous, un vélo a toujours relevé autant de l’émotion que de l’ingénierie, autant de l’art que de la machine elle-même. C’est cette sensibilité qui nous distingue. C’est ce que nous appelons ‘The Art Of Cycling », Federico Musi, PDG de Look Cycle.

Une toile pour le female gaze

La collaboration s’articule autour des formes et des couleurs éclatantes qui caractérisent le travail de l’artiste. Formée au stylisme avant de se tourner vers la peinture et la céramique, Julia Hariri place la silhouette féminine au cœur de son œuvre. Sur le 795 Blade RS 3, son art bouscule des décennies de représentations traditionnelles et offre une expression puissante du « female gaze », où les femmes apparaissent fluides, expressives et assumant pleinement leur autonomie. Pour donner vie à la collaboration, Julia Hariri a peint entièrement à la main trois cadres originaux.

Un original reste entre les mains de l’artiste, un deuxième rejoint la collection permanente du musée La Maison LOOK à Nevers, et le troisième soutiendra une association caritative à travers une campagne de collecte de fonds dédiée, qui défend le droit de chaque fille à 12 années d’éducation gratuite, sûre et de qualité. Pour que l’œuvre conserve sa cadence naturelle quelle que soit la morphologie de chaque cycliste, le département design de LOOK en a redessiné et adapté une à une les formes fluides sur six tailles de cadre distinctes, du XXS au XL. Chaque cadre de série bénéficie d’une finition méticuleuse et porte un numéro individuel, de 1 à 50.

Julia Hariri :

« Le cyclisme incarne un profond sentiment d’autonomie, de présence et de vitalité. Dans l’effort physique, nous renouons avec notre souffle et notre esprit, et nous prenons conscience que notre corps nous appartient. Mon travail explore la tension entre les attentes de la société et le désir d’autodétermination. Sur le 795 Blade RS 3, cette vision prend la route : une machine d’une précision absolue, porteuse de la liberté d’une femme qui ne rend de comptes à personne. »

Contenu de la collection et caractéristiques techniques

Kit cadre : cadre et fourche carbone 795 Blade RS 3 (boîtier de pédalier T47, passage de pneu jusqu’à 32 mm, freins à disque uniquement) avec tige de selle carbone Look Aeropost 5, numérotation individuelle (de 1/50 à 50/50)

cadre et fourche carbone 795 Blade RS 3 (boîtier de pédalier T47, passage de pneu jusqu’à 32 mm, freins à disque uniquement) avec tige de selle carbone Aeropost 5, numérotation individuelle (de 1/50 à 50/50) Pédales : pédales Keo Blade Ceramic TI en édition spéciale ornées de l’œuvre de Julia Hariri, dans un coffret de présentation collector

pédales Keo Blade Ceramic TI en édition spéciale ornées de l’œuvre de Julia Hariri, dans un coffret de présentation collector Tirage d’art : tirage Fine Art officiel Look × Hariri au format 40 × 60 cm sur papier Hahnemühle Photo Matt Fibre

tirage Fine Art officiel × Hariri au format 40 × 60 cm sur papier Hahnemühle Photo Matt Fibre Accessoires : tote bag collector en coton orné du graphisme exclusif de Julia Hariri

tote bag collector en coton orné du graphisme exclusif de Julia Hariri Options de cockpit (vendues séparément) : potence Look Aero Carbon avec cintre Look Aero Carbon RS 3, ou cockpit Look Aero One (disponible en janvier 2027)

Prix et disponibilité

L’édition 795 Blade RS 3 The Art Of Cycling × Julia Hariri est disponible en précommande à partir du 12 novembre 2026 pour des livraisons à partir de décembre 2026. La collection complète est proposée au prix de 6 990 € TTC. La collection sera présentée au public pour la première fois à Rouleur Live, à Londres, au Truman Brewery, du 12 au 14 novembre 2026. Le jeudi 12 novembre, les visiteurs du stand Look (stand 156) pourront assister à une performance de peinture en direct de Julia Hariri lors de la soirée de lancement.