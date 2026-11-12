À partir de la saison 2027, Pirelli sera le fournisseur officiel de pneumatiques de Netcompany INEOS. Les deux parties ont annoncé un partenariat.

Pirelli et Netcompany INEOS ont annoncé ce jeudi 12 novembre un partenariat pour la fourniture de pneumatiques aux coureurs de l’équipe britannique. Un partenariat établi pour les deux saisons de cyclisme à venir. La marque italienne succède ainsi à Continental.

Deux modèles sont actuellement au cœur de cette collaboration : le PZERO Race SL-R, qui accorde une importance à l’aérodynamisme et à la diminution de la résistance au roulement et est adapté « aux situations où la vitesse et l’efficacité aérodynamique sont primordiales », ainsi que le PZERO RACE RS, qui offre « un équilibre entre efficacité de roulement, adhérence, protection et comportement prévisible en virage ».

En plus de la fourniture des pneus, cette nouvelle entente prévoit une collaboration sur la recherche et le développement de pneumatiques destinés à la compétition. Les coureurs et les équipes de Netcompany INEOS seront ainsi impliqués dans l’évolution des produits de Pirelli destinés au cyclisme.

« Travailler ensemble pour continuer à progresser »

« Nous aurons l’occasion de travailler aux côtés d’une équipe technique et d’athlètes de classe mondiale, en tirant le meilleur parti de cet échange et en recueillant des informations précieuses pour poursuivre le développement de pneus toujours plus perfectionnés, répondant à la fois aux besoins des coureurs professionnels et des passionnés de cyclisme », a déclaré Aldo Nicotera, directeur de la branche moto et cyclisme de Pirelli.

« Ce n’est pas seulement une question de matériel de course, mais aussi de la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour continuer à progresser », déclare de son côté Geraint Thomas, manager de la Team Netcompany INEOS. « Nous avons donc vraiment hâte de nouer cette relation et de voir ce que nous pourrons accomplir ensemble. »

Les pneus Pirelli feront leur première apparition sur les vélos de Netcompany INEOS à l’occasion du Santos Tour Down Under le 16 janvier prochain.