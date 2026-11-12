Van Rysel a dévoilé les nouvelles versions de ses vélos de route RCR-R PRO et RCR-R, disponibles en janvier 2027.

Van Rysel a dévoilé ce jeudi les nouvelles versions des vélos RCR-R PRO et RCR-R, deux vélos de route légers et aérodynamiques conçus pour la vitesse et optimisés pour les courses professionnelles, qu’elles se déroulent en montagne ou sur des routes plus rapides et plates.

Ces nouveaux vélos ont été conçus en étroite collaboration avec l’équipe Decathlon CMA-CGM et sont l’aboutissement de deux ans et demi de recherche et de développement, révèle Van Rysel. Les essais en soufflerie et les retours d’expérience des coureurs professionnels ont permis à la marque « d’atteindre l’équilibre optimal entre aérodynamisme, légèreté et maniabilité ».

Aérodynamisme, légèreté et réactivité du châssis

Conscient des exigences de la course, Van Rysel dit avoir développé la plateforme RCR-R « autour d’un équilibre optimal entre efficacité aérodynamique, légèreté et réactivité du châssis » afin de pouvoir être aussi efficace lors des montées raides, de maintenir sa vitesse sur du plat et de rester stable lors des grandes descentes.

« Le châssis est conçu pour allier une rigidité à l’avant, garantissant un transfert de puissance efficace, à une flexibilité contrôlée à l’arrière, favorisant ainsi la traction, la maniabilité et la confiance lors des accélérations décisives en course, dans les virages et lors des descentes techniques. »

Van Rysel est allé jusqu’à développer un porte-bidon et un bidon spécial pour améliorer l’aérodynamique de l’ensemble, annonçant une économie allant jusqu’à 6,3 W à 45 km/h par rapport à la génération précédente du vélo. Un bidon qui sera commercialisé séparément du vélo, assure la marque.

Le cadre le plus léger développé par Van Rysel

Van Rysel annonce un cadre RCR-R PRO ne pesant pas plus de 705 g en taille M, ce qui en fait le cadre le plus léger jamais développé par la marque grâce à l’utilisation du carbone à super haut module. Le cadre du RCR-R, quant à lui, pèse 883 g de plus avec l’utilisation de carbone à haut module.

Le carbone « à haut module » désigne des fibres de carbone qui présentent une grande rigidité : elles se déforment peu sous l’effet d’une force. Le « module » fait référence au module d’élasticité, qui mesure cette propriété. Sur un vélo, ces fibres peuvent permettre d’obtenir la rigidité recherchée avec moins de matière, et ainsi réduire le poids du cadre ou de la fourche.

6,6 kg sur la balance

Le Van Rysel RCR-R PRO a un poids total de 6,6 kg en taille M et en configuration SRAM Red AXS. Il est cependant proposé avec d’autres configurations : Shimano Dura-Ace Di2, Shimano Ultegra Di2, SRAM Red AXS et SRAM Force AXS. Le RCR-R, quant à lui, a un poids total de 7,4 kg en taille M, avec un montage Shimano Ultegra Di2. Il est aussi disponible avec les groupes Shimano 105 Di2, Shimano Ultegra Di2, SRAM Rival AXS et SRAM Force AXS.

Les coureurs Paul Seixas, Nicolas Prodhomme et Matthew Riccitello, de l’équipe Decathlon CMA-CGM, ont notamment testé des prototypes du RCR-R PRO lors des stages d’entraînement dans la Sierra Nevada, en Espagne.

« Dès ma toute première sortie sur le nouveau prototype lors d’un stage d’entraînement en début d’année, j’ai immédiatement réalisé à quel point VAN RYSEL avait progressé », raconte Paul Seixas dans le communiqué de la marque. « Le vélo est plus léger, plus aérodynamique et, surtout, plus stable dans les descentes. Lorsque l’on roule à plus de 100 km/h, la confiance en son équipement est primordiale. »

Caractéristiques techniques

Van Rysel RCR-R PRO

Cadre/fourche en carbone : Super Haut Module / Haut Module

Super Haut Module / Haut Module Poids du cadre : 705 g ±5 % (taille M)

705 g ±5 % (taille M) Poids de la fourche : 360 g ±5 %

360 g ±5 % Configurations disponibles : Shimano Dura-Ace Di2, Shimano Ultegra Di2, SRAM Red AXS et SRAM Force AXS

Shimano Dura-Ace Di2, Shimano Ultegra Di2, SRAM Red AXS et SRAM Force AXS Poids du vélo complet (taille M) : 6,9 kg (Dura-Ace Di2) ; 7,1 kg (Ultegra Di2) ; 6,6 kg (Red AXS) ; 7,1 kg (Force AXS)

Van Rysel RCR-R

Cadre/fourche en carbone : Haut Module / Haut Module

Haut Module / Haut Module Poids du cadre : 883 g ±5 % (taille M)

883 g ±5 % (taille M) Poids de la fourche : 360 g ±5 %

360 g ±5 % Configurations disponibles : Shimano 105 Di2, Shimano Ultegra Di2, SRAM Rival AXS et SRAM Force AXS • Poids des vélos complets (taille M) : 7,8 kg (105 Di2) ; 7,4 kg (Ultegra Di2) ; 7,9 kg (Rival AXS) ; 7,5 kg (Force AXS)

Les Van Rysel RCR-R PRO et RCR-R seront disponibles le 5 janvier 2027. La marque annonce des prix compris entre 3 299 € et 8 499 €.