Niels Vandeputte a remporté la quatrième manche du Superprestige tandis que Michael Vanthourenhout a abandonné sur chute.

La quatrième manche du Superprestige 2026-2027 avait lieu ce samedi 14 novembre à Merksplas, en Belgique, à l’occasion de l’Aardbeiencross. Chez les femmes, trois jours après son abandon à Niel, Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) s’est rassurée sur son état de forme. La championne du monde a fait la différence dans le dernier tour, plus à l’aise dans le bac à sable que ses concurrentes. Brand décroche sa sixième victoire de la saison (en neuf courses).

🚵🇧🇪 | Last van een blessure? Nee hoor! Ook in Merksplas is Lucinda Brand de sterkste. De Nederlandse maakte het verschil in de zandstrook en komt met de armen in de lucht over de streep! 🏆 Cross 👀 HBO Max https://t.co/jXvCcPoLmi — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) November 14, 2026

Elle devance les Crelan – Corendon Inge van der Heijden et Sara Casasola. Quatrième sur la ligne, Anniek van Alphen (777tv CX Team) conserve la tête du classement général. Première Française, Hélène Clauzel (777tv CX Team) prend la 11ème place, juste devant Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team), 12ème.

Le classement du Superprestige de Merksplas Femmes

Lucinda Brand Inge van der Heijden Sara Casasola





Vanthourenhout part à la faute

Alors qu’ils étaient encore nombreux dans le groupe de tête, Michael Vanthourenhout est parti à la faute dans le quatrième tour, après avoir accroché une barrière. Bien touché sur le flan gauche, le Belge a mis du temps à se relever avant d’abandonner.

Michael Vanthourenhout crashes out! 😮 Wishing Michael a speedy recovery! 🙏 https://t.co/867GNuM3uu — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 14, 2026

Gêné par la chute de Vanthourenhout avant de chuter dans le bac à sable, Joran Wyseure (Crelan – Corendon) est revenu pour jouer les premiers rôles dans le final. C’est même lui qui lance le sprint avant de se faire déborder par Niels Vandeputte (Alpecin – Premier Tech), qui s’impose pour la première fois de la saison. Wyseure prend la deuxième place et s’empare de la tête du classement général du Superprestige. Felipe Orts (Euskaltel – Euskadi) complète le podium du jour.

Le classement du Superprestige de Merksplas