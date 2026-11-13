Après avoir crevé l’écran dans les rangs juniors ou espoirs, voici les huit jeunes coureurs à suivre en 2027 chez les élites.

Les huit jeunes coureurs à suivre en 2027

Lorenzo Finn

Après deux saisons au sein de l’équipe Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies, Lorenzo Finn s’apprête à rejoindre l’équipe WorldTour en 2027. Après une saison 2025 prometteuse (4e du Tour de l’Avenir et champion du monde espoirs à Kigali), Lorenzo Finn a crevé l’écran cette saison en U23. Vainqueur du Giro Next Gen et du Tour de l’Avenir, l’Italien s’affirme comme l’un des coureurs les plus prometteurs de sa génération. Né en 2006, soit la même année qu’un certain Paul Seixas, Lorenzo Finn portera les couleurs de la Red Bull Bora-Hansgrohe pour les deux prochaines saisons, un maillot qu’il a endossé à plusieurs reprises en 2026. Il a notamment brillé sur le Sibiu Tour en remportant deux étapes et le classement général, ses trois premières victoires chez les professionnels.

Benjamin Noval

Né en 2008, Benjamin Noval va faire ses débuts en WorldTour dès la saison prochaine. À seulement 18 ans, l’Espagnol portera le maillot de la Netcompany Ineos pour les deux prochaines saisons. Comme Paul Seixas il y a deux ans, Noval passe de la catégorie juniors au WorldTour, sans passer par une équipe U23. Cette année, le natif de Pola de Laviana a dominé le circuit national avant de remporter l’Ain Bugey Valromey Tour (course par étapes juniors prestigieuse qui révèle les champions de demain). En fin de saison, il réalise le doublé en devenant champion du monde juniors du CLM et de la course en ligne. Il a également décroché le titre de champion d’Europe du CLM début octobre.

Niels Driesen

2026 a été l’année de la révélation pour Niels Driesen. À 21 ans, le Belge s’est illustré au mois de mai en remportant une étape et le classement général de la Ronde de l’Isard, course par étapes espoirs de prestige. Malgré un Giro d’Italia Next Gen plutôt discret (15e), Niels Driesen a crevé l’écran sur le Tour de l’Avenir. Vainqueur de la première étape, le coureur de la Lotto – Groupe Wanty a porté le maillot jaune à deux reprises avant de terminer deuxième du classement général, derrière Lorenzo Finn. L’équipe Pinarello Q36.5 s’est attaché les services de Driesen pour les trois prochaines saisons. À l’aise sur les classiques comme en montagne, il a terminé 5e des championnats du monde U23 avant de prendre la 3ème des championnats d’Europe.

Matisse Van Kerckhove

Vainqueur de l’Istrian Spring Tour, de la Flèche du Sud ou encore de l’Alpes Isère Tour, Matisse Van Kerckhove a été l’une des révélations de ce début de saison 2026. Début juin, nous lui avons consacré un article. Après son début de saison tonitruant, le Belge de 20 ans a remporté une étape et a porté le maillot rose sur le Giro Next Gen, avant de terminer loin au classement général final. On attendait beaucoup de lui sur le Tour de l’Avenir, où il s’est illustré en prenant la 6e place du CLM en bosse. Limité dans les longues ascensions, Matisse Van Kerckhove semble plus à l’aise sur les classiques (4e de Liège-Bastogne-Liège U23) mais aussi sur les CLM (champion de Belgique et vice-champion d’Europe de la discipline chez les espoirs).

Hector Alvarez

Hector Alvarez a impressionné dès le début de saison en prenant la deuxième place du Trofeo Calvia, battu au sprint par Antonio Morgado, alors qu’il portait les couleurs de la sélection espagnole. L’Espagnol, qui va avoir 20 ans au mois de décembre, rejoindra l’équipe WorldTour Lidl-Trek dès 2027. Alors qu’il était sous contrat avec la formation Future Racing, Alvarez a déjà porté le maillot de l’équipe élite à plusieurs reprises ces deux dernières années. En fin de saison 2026, il a terminé 6e du ZLM Tour, avant de devenir champion d’Europe espoirs de la course en ligne et du CLM. Quelques jours plus tôt, il montait sur le podium des Mondiaux U23 sur les deux épreuves. Bon rouleur capable de bien passer les bosses, Alvarez est un coureur polyvalent qui sera à surveiller en 2027.

Henrique Bravo

Sous quel maillot retrouvera-t-on Henrique Bravo la saison prochaine ? Après deux saisons au sein de la Soudal Quick-Step Devo Team, le Brésilien devrait faire ses débuts en élite, mais on ne connaît pas encore sa future équipe. Troisième du Giro Next Gen, 5e du Tour de l’Avenir ou encore vainqueur du Tour de la Vallée d’Aoste et du Tour de Lombardie U23, le coureur de 20 ans s’est imposé comme l’un des meilleurs grimpeurs de sa génération. Henrique Bravo a également brillé sous le maillot de l’équipe WorldTour Soudal Quick-Step en terminant 4e du Tour de l’Ain ou encore 2e du Tour de Slovaquie.

Mateo Ramírez

Comme Henrique Bravo, Mateo Ramírez a performé sur les plus grandes courses par étapes espoirs cette année. Deuxième du Giro Next Gen, 2e du Tour de la Vallée d’Aoste ou encore 4e du Tour de l’Avenir, l’Équatorien semble taillé pour les courses par étapes montagneuses. L’an prochain, après deux saisons sous les couleurs de la formation UAE Team Emirates Gen Z, Ramírez rejoindra l’équipe Movistar. Il tentera de suivre les traces de son compatriote Richard Carapaz, vainqueur du Giro d’Italia 2019 sous les couleurs de l’équipe espagnole.

Aubin Sparfel

Il est déjà bien connu du public en France, et pourtant il était encore au sein de l’équipe Decathlon CMA CGM Development Team cette saison. Cela ne l’a pas empêché de remporter le Grand Prix de Wallonie chez les élites, sa deuxième victoire chez les professionnels, après avoir remporté le Tour du Finistère en 2025. Vainqueur d’étape sur le Giro Next Gen et sur le Tour de l’Avenir, le Vosgien a terminé 4e des championnats du monde U23. Né en 2006, Aubin Sparfel dispose d’une belle pointe de vitesse et sera un bel atout pour la WorldTeam Décathlon CMA CGM l’an prochain, sur les classiques notamment.