TotalEnergies va remplacer Suez en tant que « co-partenaire titre » de FDJ United-SUEZ dès la saison 2027 et pour cinq ans.

Après avoir mis fin à son partenariat avec l’équipe de Jean-René Bernaudeau au terme de cette saison 2026 — XEFI devenant le partenaire dès la saison 2027 —, TotalEnergies sera le sponsor d’une nouvelle équipe, et féminine cette fois. Le fournisseur d’énergie a en effet signé une entente pour cinq ans avec la FDJ United-SUEZ, où évolue notamment la gagnante du Tour de France Femmes 2026, Demi Vollering. Bien que Suez reste l’un des sponsors jusqu’en 2028, l’équipe prendra le nom de TotalEnergies-FDJ United la saison prochaine.

« Après le Tour de France, TotalEnergies a fait part de son intérêt à venir à nos côtés », confie Stephen Delcourt, manager de l’équipe. « Il y a eu des échanges géniaux entre les trois dirigeants, Stéphane Pallez [FDJ United], qui porte à mes côtés le projet de l’équipe, Xavier Girre [Suez], qui a envie de nous aider et comprend qu’on doit accélérer, qui comprend les limites du partenariat avec Suez, et Patrick Pouyanné [TotalEnergies], qui veut investir dans le sport féminin, adore l’histoire de l’équipe, notre côté entrepreneur, et qui veut conquérir le monde. Les échanges se sont faits entre les dirigeants, de façon très respectueuse, et c’est pour cela que ça a accéléré le changement de naming. »

Pedaling towards a new Chapter. @TotalEnergies joins the team alongside @fdj_united as main co-title partner for the next five seasons, starting January 1, 2027. Together, we aim to support the team’s ambitions and inspire more girls and women to take up cycling. https://t.co/3LiFoPesZW — FDJ – SUEZ (@FDJ_SUEZ) November 16, 2026

TotalEnergies s’est engagé auprès de l’équipe pour cinq ans. « Dans le climat actuel, c’était impensable », a réagi la PDG de FDJ United-SUEZ Stéphane Pallez quant à la durée de ce partenariat. Selon les informations de l’AFP, l’entente dépasserait les huit millions d’euros. « Quand on va voir les banques et qu’on a un sponsor pour cinq ans, c’est plus facile », ajoute-t-elle.

Demi Vollering en tête d’affiche

Si Demi Vollering, gagnante notamment du Tour de France Femmes cette année, du Giro d’Italia, mais aussi championne du monde et d’Europe, sera la tête d’affiche de la formation, TotalEnergies-FDJ United compte bien aussi s’appuyer sur d’autres talents. On y retrouve ainsi Celia Gery, championne de France sur route et en cyclo-cross cette année, Kate Courtney (championne des États-Unis de cyclisme sur route), Franziska Koch (championne d’Allemagne et vainqueure de Paris-Roubaix Femmes 2026) ou encore Vittoria Guazzini (championne olympique de la course à l’américaine en 2024).

Une équipe qui compte ainsi faire au moins aussi bien qu’en 2026, puisque FDJ United-SUEZ a terminé cette saison à la deuxième place du classement UCI des équipes féminines derrière UAE Team L’IMAD.

TotalEnergies précise aussi dans son communiqué que l’entreprise et l’équipe professionnelle « s’emploieront également à renforcer leurs engagements respectifs pour la jeunesse et le cyclisme amateur, en encourageant ensemble les jeunes filles et les femmes à se réaliser à travers la pratique du cyclisme. »