Paul Seixas a remporté la 12e édition du Tour de France J:Com Saitama Criterium devant le champion du monde Brandon McNulty.

Les grands noms du peloton ont tenu leur rang ce dimanche à l’occasion de la 12e édition du Tour de France J:COM Saitama Criterium, au Japon. Une semaine après avoir été battu par Isaac Del Toro lors de l’EFGH Singapore Critérium, Paul Seixas a contré une attaque du champion du monde Brandon McNulty pour le devancer nettement sur la ligne. Le podium a été complété par Torstein Træen, qui avait passé deux jours avec le maillot jaune cet été sur le Tour. Vainqueur à seulement 20 ans, Paul Seixas a également remporté le classement du meilleur jeune, montant une troisième fois sur le podium avec ses coéquipiers de la Decathlon CMA CGM pour le prix de la meilleure équipe.

⚡️ Attack. Counterattack. The favourites delivered and Paul Seixas claimed the win! 💪 🎬 Relive the finale of the Tour de France J:COM Saitama Criterium. 🏆 https://t.co/YKOHkORSvu — Tour de France™ (@LeTour) November 15, 2026

Paul Seixas :

« À 3 tours de l’arrivée, j’ai suivi l’attaque et on est partis à quatre avec Torstein Traeen, Oscar Onley et Brandon McNulty. On a bien roulé ensemble pendant un tour puis Brandon a attaqué très fort et j’ai essayé de le suivre mais j’ai vite vu que j’étais seul en poursuite. Donc j’ai tout fait pour revenir et à un tour de l’arrivée j’ai trouvé le bon endroit pour contre-attaquer. Et puis j’ai conclu en mode contre-la-montre, comme j’aime. »

« Je suis heureux de finir la saison comme ça, c’est sympa de découvrir un nouveau pays et de courir au Japon. Je suis content d’avoir eu l’opportunité de découvrir ce continent, on y a passé de très bons moments. Je vais reprendre l’entraînement dès la semaine prochaine mais avant je vais profiter de quelques jours de repos à la maison pour remettre tout en ordre et repartir sur le bon chemin. »