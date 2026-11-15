Une semaine après leur titre européen, Lucinda Brand et Thibau Nys ont remporté la deuxième manche du X2O Badkamers Trofee. 

La deuxième manche du X2O Badkamers Trofee 2026-2027 avait lieu ce dimanche 15 novembre à Hamme, en Belgique, à l’occasion du Bollekescross. Chez les femmes Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) s’est imposée pour la deuxième fois en deux jours, après avoir remporté le Superprestige de Merksplas ce samedi.

Elle devance la championne d’Italie Sara Casasola (Crelan – Corendon) et la Française Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team), qui monte sur le podium pour la première fois de la saison. Brand conforte sa place de leader du classement général.

Crédit : Baloise verzekeringen – Het Poetsbureau Lions

Le classement du X2O Badkamers Trofee de Hamme Femmes
  1. Lucinda Brand
  2. Sara Casasola
  3. Amandine Fouquenet


3 / 3 pour Thibau Nys

Une semaine après son titre de champion d’Europe décroché à Zeddam, Thibau Nys était de retour. Discret tout au long de la course, le Belge a surgi dans le dernier tour pour s’imposer au sprint devant Niels Vandeputte (Alpecin – Premier Tech), vainqueur ce samedi à Merksplas.

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team), qui avait abandonné sur chute ce samedi, complète le podium à Hamme. Nys enchaîne une troisième victoire en autant de cross disputés cette saison et conforte sa place de leader du classement général.

Crédit : Baloise verzekeringen – Het Poetsbureau Lions

Le classement du X2O Badkamers Trofee de Hamme 
  1. Thibau Nys
  2. Niels Vandeputte
  3. Michael Vanthourenhout