Une semaine après leur titre européen, Lucinda Brand et Thibau Nys ont remporté la deuxième manche du X2O Badkamers Trofee.

La deuxième manche du X2O Badkamers Trofee 2026-2027 avait lieu ce dimanche 15 novembre à Hamme, en Belgique, à l’occasion du Bollekescross. Chez les femmes Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) s’est imposée pour la deuxième fois en deux jours, après avoir remporté le Superprestige de Merksplas ce samedi.

Lucinda Brand wins the Bollekescross with a strong final sprint against Sara Casasola 🏆 The world champion has won the opening two rounds of the X2O Badkamers Trofee 🙌 https://t.co/bFVobH6U6P — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 15, 2026

Elle devance la championne d’Italie Sara Casasola (Crelan – Corendon) et la Française Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team), qui monte sur le podium pour la première fois de la saison. Brand conforte sa place de leader du classement général.

Le classement du X2O Badkamers Trofee de Hamme Femmes

Lucinda Brand Sara Casasola Amandine Fouquenet





3 / 3 pour Thibau Nys

Une semaine après son titre de champion d’Europe décroché à Zeddam, Thibau Nys était de retour. Discret tout au long de la course, le Belge a surgi dans le dernier tour pour s’imposer au sprint devant Niels Vandeputte (Alpecin – Premier Tech), vainqueur ce samedi à Merksplas.

Thibau Nys wins the Bollekescross to make it two from two in the X²O Badkamers Trofee 🏆 https://t.co/6hHhbvIyCj — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 15, 2026

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team), qui avait abandonné sur chute ce samedi, complète le podium à Hamme. Nys enchaîne une troisième victoire en autant de cross disputés cette saison et conforte sa place de leader du classement général.

Le classement du X2O Badkamers Trofee de Hamme