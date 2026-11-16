Un an après son grave accident, le coureur breton Thibault Guernalec a annoncé prendre sa retraite à l’âge de 29 ans.

Le coureur a annoncé sa décision sur les réseaux sociaux ce lundi 16 novembre. « Après des années à vivre pour le vélo, il est temps pour moi de tourner une page importante de ma vie : celle du cyclisme professionnel », a indiqué Thibault Guernalec, qui annonce ainsi prendre sa retraite à seulement 29 ans.

En novembre 2025, Thibault Guernalec était victime d’un lourd accident après avoir été renversé par une voiture lors d’un entraînement. Il souffrait de plusieurs fractures, dont une à une vertèbre, et d’une commotion cérébrale. Malgré ses graves blessures, le coureur a fait son retour à la compétition en avril dernier avec l’équipe TotalEnergies — qui prendra le nom de XEFI la saison prochaine — et a même participé au Tour de France 2026. Pourtant, la retraite, il y pensait déjà. « Après y avoir songé en 2025 et avoir beaucoup réfléchi en cette fin de saison 2026, j’ai décidé de m’écouter et de fermer ce chapitre. »

Deux fois champion d’Europe en relais mixte

Le coureur originaire du Finistère avait rejoint les professionnels en 2018 chez Fortuneo-Oscaro, qui deviendra plus tard Arkéa-B&B Hotels, équipe au sein de laquelle il évoluera jusqu’à sa disparition à la fin de la saison 2025. Champion de France espoirs du contre-la-montre en 2019, il compte aussi à son palmarès deux victoires avec l’équipe de France aux championnats d’Europe de relais mixte en 2025 et 2026.

Une annonce de retraite qui survient quelques semaines après celle de son frère, Victor, qui a, lui, annoncé mettre fin à sa carrière en octobre. Ensemble, ils ont couru durant une saison chez Arkéa-B&B Hotels en 2025. Victor Guernalec avait ensuite rejoint CIC Pro.