Après une saison d’absence, Rapha fera son retour en World Tour dès 2027 en devenant partenaire de l’équipe Red Bull Bora-Hansgrohe.

À partir de 2027, Rapha devient le partenaire officiel de l’équipe Red Bull Bora-Hansgrohe pour les vêtements de performance. L’équipementier britannique n’était plus en World Tour en 2026 après l’arrêt de son partenariat avec l’équipe EF Education-EasyPost fin 2025. La nouvelle collection de l’équipe Red Bull Bora-Hansgrohe, signée Rapha, sera officiellement dévoilée en décembre 2026, en amont du début de la saison 2027.

Ralph Denk, manager général de Red Bull Bora-Hansgrohe :

« En tant qu’équipe, nous avons une mission claire : faire grandir le cyclisme et inciter de nouveaux publics à s’intéresser à notre discipline. Rapha est un partenaire essentiel pour concrétiser cette vision. Par le passé, Rapha a prouvé sa capacité à transformer le visage du cyclisme. La marque a véritablement changé la donne en intégrant une dimension « lifestyle » au sport et en atteignant des publics totalement inédits. Aujourd’hui, nous souhaitons franchir une nouvelle étape ensemble et donner à encore plus de personnes l’envie de se passionner pour le cyclisme. »

Joel Natale, directeur des produits chez Rapha :

« Travailler avec une équipe du WorldTour de ce calibre est un privilège extraordinaire et une opportunité technique majeure. Notre ambition est de concevoir la tenue la plus rapide au monde. Cela implique d’aborder la question sous l’angle de l’ingénierie et de repenser le développement des vêtements de cyclisme, afin que chaque détail devienne une occasion d’améliorer la performance. Nous allons repousser les limites de ce que les vêtements peuvent apporter aux coureurs de haut niveau, grâce à des innovations qui, à terme, profiteront à tous les cyclistes qui portent du Rapha. »