C’est parti pour les French Days chez EKOI. A partir de ce lundi 7 septembre 2026, la marque vous propose tout un tas de produits et équipements pour vous, votre vélo et vos sorties, avec des promotions allant jusqu’à -60%. Voici une petite sélection de promotions immanquables sur le site d’EKOI.

Collant EKOI CONFORT GEL Noir

L’automne approche, le froid est bientôt de retour, le besoin de se couvrir pour rouler va être nécessaire. Et ça tombe bien : Pour les French Days 2026, le collant EKOI CONFORT GEL Noir profite d’une remise de 50 %, passant de 159,99 € à 79,99 €. Grâce à son intérieur polaire, ce collant thermique est conçu pour apporter chaleur et douceur jusqu’à 0 °C ressenti, tout en restant suffisamment respirant pour évacuer l’humidité.

Le confort est également au rendez-vous avec une peau anatomique en V avec inserts gel, pensée pour accompagner naturellement le mouvement du pédalage et limiter les frottements. Les bretelles élastiques et ajourées assurent un bon maintien sans pression excessive, tandis qu’une bande en silicone au niveau des chevilles empêche le collant de remonter pendant l’effort. Ce modèle EKOI constitue une option particulièrement intéressante à 79,99 € pour se préparer aux sorties hivernales sans pour autant peser lourd sur son budget.

EKOI Collant EKOI CONFORT GEL Noir Ce cuissard thermique Ekoï, avec intérieur polaire doux et isolant, protège du froid jusqu’à 0 °C ressenti. Sa matière souple accompagne chaque mouvement, tandis que la peau anatomique en V développée par Ekoï épouse naturellement le pédalage sans frottement. 159,99 € 80,00 € Voir l'offre

Chaussures route EKOI Perf R4 CARBON INSERT Blanc Silver

Besoin d’une nouvelle paire de chaussures pour vos sorties ? Les EKOI Perf R4 Carbon Insert Blanc Silver bénéficient quant à elles d’une grosse remise de 60 %, avec un prix affiché de 120 € au lieu de 299,99 €. Ces chaussures de route misent sur un équilibre entre transfert de puissance et confort, notamment grâce à une plaque composée de polyamide, de fibre de verre et de carbone, avec un insert carbone positionné au niveau des métatarses pour optimiser la transmission des watts.

Le maintien fait également partie des points forts de ce modèle, avec un double serrage BOA permettant d’ajuster indépendamment les parties haute et basse de la chaussure. La construction enveloppante, les nombreuses perforations et la doublure de talon siliconée contribuent au confort et à la respirabilité, tandis que la semelle intérieure Ortholite X-40 améliore encore le confort sur les longues sorties. Avec un poids annoncé de 245 g en taille 42, ces chaussures constituent un très bon plan pour les cyclistes sur route à la recherche d’un modèle performant et bien équipé à seulement 120 € pendant les French Days.

EKOI Perf R4 CARBON INSERT Blanc Silver Les nouvelles chaussures Road R4 garantissent un excellent transfert de watts grâce à une plaque en carbone placée spécialement sous la zone de poussée, au niveau des métatarses. 299,99 € 120,00 € Voir l'offre

Cuissard EKOI Perf GEL ULTIMATE CROSS Evo Noir

Pensé pour la route et le VTT XC, aussi bien à l’entraînement qu’en compétition, le cuissard EKOI Perf GEL ULTIMATE CROSS Evo Noir profite lui aussi d’une remise de 60 %, avec un prix de 68 € au lieu de 169,99 €. Un tarif particulièrement intéressant pour ce cuissard haut de gamme conçu pour les longues sorties à vélo. Son principal atout réside dans sa peau GEL ULTIMATE, réalisée en gel injecté indéformable et conçue pour rester parfaitement stable sur la selle.

Ce cuissard bénéficie également d’un tissu embossé favorisant le maintien et l’évacuation de la transpiration. Sa coupe ergonomique intègre des coutures plates anti-irritations et des découpes laser pour assurer un bon maintien sans compression excessive. Les bretelles plates sans coutures et le dos en filet complètent l’équipement. À 68 €, ce modèle constitue donc un très bon plan pour les cyclistes à la recherche d’un cuissard confortable et performant pour des sorties de plusieurs heures.

Cuissard EKOI Perf GEL ULTIMATE CROSS Evo Noir La peau GEL ULTIMATE est conçue en gel injecté indéformable. Sans pli et parfaitement stable, elle épouse votre position sur la selle pour un confort durable. 68,00 € 169,99 € Voir l'offre

Casque EKOI Perf GARA Blanc Logo Silver

Parce qu’on n’envisage pas un sortie sans casque, EKOI a aussi pensé à vous. Son modèle EKOI Perf GARA Blanc Logo Silver s’affiche à 68 € au lieu de 169,99 €, soit une remise de 60 %. Un tarif particulièrement intéressant pour ce modèle orienté performance, conçu pour combiner protection, légèreté, confort et ventilation avec une conception étudiée en soufflerie et composée d’une structure en EPS haute densité.

Avec un poids annoncé de 235 g en taille M, le GARA mise également sur un ajustement précis grâce à sa molette BOA et un maintien occipital réglable. Sa boucle magnétique facilite par ailleurs la fermeture, y compris avec des gants. Disponible en trois tailles (S, M et L), ce casque convient à la route, mais également au gravel et au VTT XC. À 68 €, il constitue donc l’un des bons plans à surveiller pendant les French Days pour les cyclistes à la recherche d’un casque léger et particulièrement bien ventilé.

Casque EKOI Perf GARA Blanc Logo Silver Un casque conçu avec 5 objectifs : protection, confort, légèreté, ventilation, design. 169,99 € 68,00 € Voir l'offre

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Profitez-en, les French Days 2026 ont lieu du 7 au 14 septembre 2026 et EKOI a tout ce qu’il vous faut pour votre faire votre rentrée à vélo sur les routes et chemins.

Cet article inclut des liens affiliés. Ce système, gratuit pour vous, nous permet de toucher une petite commission si vous achetez l’un des produits. Les prix mentionnés sont susceptibles d'évoluer.