Christian Scaroni (XDS Astana Team) a remporté, ce mardi, la 16ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. En début de course, sous la pluie, de nombreux coureurs vont au sol. À 95 kilomètres de l’arrivée, Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) chute à son tour, avant d’abandonner le Giro. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) et Egan Bernal (Ineos Grenadiers) chutent également, avant de regagner leur place dans le peloton.

💥 Crash from @Eganbernal! The Colombian hits the deck, but he’s back on the road, chasing down the peloton! #GirodItalia pic.twitter.com/sC5I0oy9xC — Giro d’Italia (@giroditalia) May 27, 2025

Dans l’ascension de Santa Barbara, Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) puis Egan Bernal sont distancés du groupe des favoris. Le champion de Colombie n’explose pas et parvient même à recoller au groupe avant le sommet. À l’avant, dans l’échappée, Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) fait la descente et aborde la montée finale de San Valentino avec 30″ d’avance avant d’être repris. Dans la montée finale, les coureurs de la XDS Astana Christian Scaroni et Lorenzo Fortunato s’isolent à l’avant et s’envolent vers la victoire.

Dans le groupe des favoris, Simon Yates (Visma | Lease a Bike) passe à l’offensive à 7,5 kilomètres de l’arrivée, mais c’est Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) qui parvient à faire la différence en contrant un kilomètre plus loin. L’Équatorien creuse vite l’écart sur le duo Simon Yates – Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG), qui se neutralise. À 4 kilomètres de l’arrivée, Del Toro craque ne peut plus suivre Simon Yates.

🇪🇨 @RichardCarapazM has got a gap on the favourites! Derek Gee is slightly behind, but mostly Simon Yates and 🩷 @ISAACDELTOROx1, showing weakness for the first time on this race! #GirodItalia pic.twitter.com/UEIKGw2BGx — Giro d’Italia (@giroditalia) May 27, 2025

À l’avant, Christian Scaroni s’impose au sommet du Passo di San Valentino devant son coéquipier Lorenzo Fortunato, qui lui a laissé la victoire. Après avoir attaqué dans la montée finale, Giulio Pelizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) complète le podium. 4ᵉ de l’étape, Richard Carapaz réalise la très belle opération du jour et revient à 31″ du maillot rose Isaac Del Toro. Simon Yates reste deuxième du général, à 26″ du Mexicain.

🔻 The greatest image you’ll see today. A demonstration of teamwork and friendship. And the first Italian success on la Corsa Rosa. 🔻 La più bella immagine che vedrai oggi. Una dimostrazione di gioco di squadra e amicizia. E il primo successo italiano alla Corsa Rosa. ⏪ The… pic.twitter.com/CbjprGJkTu — Giro d’Italia (@giroditalia) May 27, 2025

Le classement de la 16ᵉ étape du Giro d’Italia 2025

Christian Scaroni Lorenzo Fortunato Giulio Pelizzari

