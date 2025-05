Nico Denz (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce jeudi, la 18ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. Dès les premiers kilomètres, 36 coureurs s’extirpent du peloton avec des favoris du jour présents à l’avant comme l’inévitable Mads Pedersen (Lidl-Trek), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) ou encore Wout van Aert (Visma | Lease a Bike).

