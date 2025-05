Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mercredi, la 17ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. Dans l’ascension du Passo del Mortirolo (12.7km à 7.6%), le porteur du maillot blanc Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) est distancé du groupe des favoris. Dans les derniers hectomètres de l’ascension, Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) accélère et fait la différence une nouvelle fois. Simon Yates (Visma | Lease a Bike) et Isaac Del Toro ne peuvent pas y aller, mais le groupe des favoris se reforme en bas de la descente.

🚂 CHOO CHOOOOOOO! The #GirodItalia is on the line as Carapaz goes clear!

The favourites crest the Mortirolo 15″ behind the Ecuadorian, with a long downhill coming up

🇨🇴 Egan Bernal is the main GC rider dropped following the attack of Richie. pic.twitter.com/ObsZQfYU64

