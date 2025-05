Casper van Uden (Picnic PostNL) a remporté, ce mardi, la 4ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. Après les trois premières étapes en Albanie et une journée de transfert ce lundi, les coureurs arrivaient sur le sol italien pour une étape de 189 km entre Alberobello et Lecce. Au terme d’un final nerveux, Casper van Uden s’impose au sprint. Il devance Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) et Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team), pour un triplé néerlandais. Mads Pedersen conserve son maillot rose de leader, 07″ devant Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) qui a pris 2″ de bonification au cours de l’étape.

Casper van Uden takes his first ever Grand Tour stage win! 💪 #GirodItaliahttps://t.co/Maoekt4JO7 pic.twitter.com/80oVxAwaTS — Eemeli (@LosBrolin) May 13, 2025

Le classement de la 4ᵉ étape du Giro d’Italia 2025

Casper van Uden Olav Kooij

