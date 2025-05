Après une journée de transfert, les coureurs arrivent sur le sol italien. Voici la présentation de la 4ᵉ étape du Giro d’Italia 2025.

Étape plate avec une seule courte montée à Putignano. Les principales villes de la région sont reliées par des routes larges et essentiellement rectilignes. À Lecce, l’entrée sur le circuit final se fait juste après l’arrivée. Le peloton parcourt ensuite la quasi-totalité du circuit d’environ 12 km avant de passer l’arrivée et d’effectuer un tour complet. Les 3 derniers kilomètres sont plats et comptent un seul virage important à environ 1200 m de l’arrivée. Arrivée sur des routes larges avec le dernier kilomètre en légère courbe vers la gauche jusqu’à la ligne droite finale de 300 m sur une chaussée de 8 m de large.

Nos favoris : Olav Kooij, Mads Pedersen, Sam Bennett, Milan Fretin, Paul Magnier, Kaden Groves.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 00 sur Eurosport 1.