Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a remporté, ce vendredi, la 6ᵉ étape de Paris-Nice. Pour ce sixième jour de course, les coureurs ont eu le droit à des conditions météo difficiles avec de la pluie et des températures fraiches. Après une grosse bataille, une belle échappée de 10 coureurs parvient à s’extirper du peloton, mais elle est reprise par le peloton, sous l’impulsion de l’équipe Ineos Grenadiers. Dans la Côte de La Colle-sur-Loup (1.8km à 10.1%), Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) s’en va seul, avant d’être rejoint par Skjelmose et Brandon McNulty (UAE Team Emirates) quelques hectomètres plus loin. Derrière, personne ne collabore avec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et le trio de tête creuse l’écart. Dans le sprint final en bosse, Skjelmose s’impose facilement devant McNulty et Jorgenson. Evenepoel règle le groupe des favoris au sprint et prend la 4ᵉ place. Brandon McNulty récupère le maillot jaune de leader avant l’armée au sommet de la Madone d’Utelle ce samedi.

🏁 Un sprint à 3 pour la victoire d’étape ! 🏆

⏪ Revivez le dernier kilomètre de l’étape 6. 🏁 A 3-man sprint for stage victory! 🏆

⏪Relive the last kilometre of stage 6.#ParisNice pic.twitter.com/xgQuWKbkJN — Paris-Nice (@ParisNice) March 8, 2024

La réaction de Mattias Skjelmose :

« Je suis très heureux. Très surpris, mais très heureux. J’adore courir en France, surtout dans cette région. C’est ma première victoire cette année et c’est très spécial. »

Le classement de la 6ᵉ étape de Paris-Nice