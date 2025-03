Paul Double (Jayco-AlUla) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2025. Après avoir anticipé dans la montée finale, le Britannique a résisté au retour du jeune Jarno Widar (Lotto Cycling Team), pour s’offrir sa première victoire chez les professionnels et prendre la tête du classement général. Diego Ulissi (XDS Astana Team) complète le podium.

There it is! First ever pro win for Paul Double, who takes home the 2nd stage of Coppi e Bartali just ahead of Jarno Widar! #CoppieBartalihttps://t.co/0L9dbiNvBW pic.twitter.com/eHrNMa1Hp1

