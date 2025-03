Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2025. Dans des conditions difficiles, l’Australien a fait la différence dans la dernière difficulté du jour avant de s’imposer en solitaire. Il devance Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), qui s’empare de la tête du classement général. Simone Velasco (XDS Astana Team) complète le podium de l’étape.

Jay Vine 🇦🇺 wins stage three of the Coppi e Bartali 2025! #CoppieBartali pic.twitter.com/ngNNKSuwbv

— Tim Bonville-Ginn (@TimBonvilleGinn) March 27, 2025